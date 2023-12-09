Авиация коалиции США шесть раз нарушила воздушное пространство в Сирии в течение суток. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции [США]», — указал он.

Помимо этого, Кулить подчеркнул, что своими действиями Соединенные Штаты продолжают обострять обстановку в сирийском воздушном пространстве.

5 декабря сообщалось, что США шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Как отмечалось, в районе населенного пункта Трумба в провинции Идлиб был убит один сирийский военный после ведения снайперского огня незаконными вооруженными формированиями по позициям ВС Сирии.

Накануне, 4 декабря, стало известно, что США в Сирии в течение суток совершили несколько обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. Помимо этого, уточнялось, что было зафиксировано три обстрела, совершенных террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), по позициям сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации, в частности, в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

Ранее, 3 декабря, Кулить сообщил, что один сирийский военный был убит и трое пострадали в результате обстрела со стороны боевиков в Сирии. Помимо этого, отмечалось, что на территории провинции Идлиб были зафиксированы шесть обстрелов, в провинции Латакия — два.