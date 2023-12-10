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США девять раз нарушили воздушное пространство Сирии

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Фото: commons.wikimedia.org
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Авиация коалиции США девять раз нарушила воздушное пространство в Сирии в районе Эт-Танф в течение суток. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt, парой палубных истребителей-бомбардировщиков F/А-18 Hornet и модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 коалиции», — указал он.

Кроме того, Кулить уточнил, что в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке было осуществлено патрулирование подразделениями российской военной полиции.

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Накануне, 9 декабря, сообщалось, что США шесть раз нарушили воздушное пространство в Сирии. Как подчеркнул Кулить, своими действиями Соединенные Штаты продолжают обострять обстановку в сирийском воздушном пространстве.

5 декабря стало известно, что США также шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Как отмечалось, в районе населенного пункта Трумба в провинции Идлиб был убит один сирийский военный после ведения снайперского огня незаконными вооруженными формированиями по позициям ВС Сирии.

4 декабря американские военные совершили в Сирии в течение суток несколько обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. Помимо этого, уточнялось, что было зафиксировано три обстрела, совершенных террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), по позициям сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации, в частности, в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

До этого, 3 декабря, Кулить сообщил, что один сирийский военный был убит и трое пострадали в результате обстрела со стороны боевиков в Сирии. Помимо этого, отмечалось, что на территории провинции Идлиб были зафиксированы шесть обстрелов, в провинции Латакия — два.

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