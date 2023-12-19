ВКС России ликвидировали по меньшей мере 10 боевиков в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по объектам террористов, а также уничтожили не менее 10 боевиков. Об этом 19 декабря заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Как уточняется, авиаудары по объектам террористов в Сирии были нанесены 18 декабря.

«ВКС России нанесли групповой авиационный удар по объектам незаконных вооруженных формирований, находящихся на территории завода в промышленной зоне города Идлиб», — сообщил Кулить.

Он также добавил, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе, тем самым снова нарушая протоколы деконфликтации в Сирии.

Так, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений парой штурмовиков А-10 Thunderbolt, тремя парами истребителей Rafale и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C «коалиции», отметил контр-адмирал.

10 декабря сообщалось, что авиация коалиции США девять раз нарушила воздушное пространство в Сирии в районе Эт-Танф. Помимо этого, уточнялось, что в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке было осуществлено патрулирование подразделениями российской военной полиции.

Накануне, 9 декабря, сообщалось, что США шесть раз нарушили воздушное пространство в Сирии. Как подчеркнул Кулить, своими действиями Соединенные Штаты продолжают обострять обстановку в сирийском воздушном пространстве.

5 декабря стало известно, что США также шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Как отмечалось, в районе населенного пункта Трумба в провинции Идлиб был убит один сирийский военный после ведения снайперского огня незаконными вооруженными формированиями по позициям ВС Сирии.

4 декабря американские военные совершили в Сирии в течение суток несколько обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Помимо этого, уточнялось, что было зафиксировано три обстрела, совершенных террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), по позициям сирийских правительственных войск в идлибской зоне деэскалации, в частности, в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия.

До этого, 3 декабря, Кулить сообщил, что один сирийский военный был убит и трое пострадали в результате обстрела со стороны боевиков в Сирии. Помимо этого, отмечалось, что на территории провинции Идлиб были зафиксированы шесть обстрелов, в провинции Латакия — два.