Сирийский военный получил ранение в результате атаки беспилотника в Латакии

Один сирийский военнослужащий получил ранение в результате сброса взрывного устройства с беспилотника боевиками в провинции Латакия, сообщил 1 января на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Латакия в результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Калаз-Тахтани, на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Сандран ранен один сирийский военнослужащий», — доложил он.

Кулить добавил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в РФ): один — в провинции Алеппо, второй — в провинции Латакия.

Ранее, 25 декабря, воздушно-космические силы (ВКС) России в сирийской провинции Идлиб нанесли удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастным к обстрелам армии Сирийской Арабской Республики (САР). Были уничтожены два пункта управления и склады.

19 декабря ВКС РФ нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Эль-Кнайтра в провинции Идлиб, где незаконные вооруженные формирования собирали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).