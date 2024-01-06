Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 6 января заявил, что в настоящий момент важно полностью освободить регион в рамках задач Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Он отметил, что 2023 год был богат на события, в частности знаковыми были освобождения Соледара, Артемовска (украинское название — Бахмут) и Марьинки.

«Это действительно важно в плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области. Для нас сейчас важно освободить всю Донецкую Народную Республику в рамках тех задач, которые стоят от Верховного главнокомандующего», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне Пушилин сообщил, что освобождение Марьинки дало России больше возможностей для обеспечения безопасности ДНР. По его словам, в целом в Донецке ситуация стала намного спокойнее после освобождения города, поскольку украинская армия уже не так близко, как это было совсем недавно. Однако нужно продолжать отодвигать Вооруженные силы Украины (ВСУ) дальше, чтобы начать восстановление Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки, подчеркнул глава ДНР.

27 декабря глава ДНР заявил, что освобожденная российскими войсками Марьинка, возможно, будет восстановлена. Пушилин отметил, что хотя город в настоящее время почти полностью разрушен, говорить о ненужности там новой застройки не следует. Тогда же он говорил, что благодаря освобождению Марьинки Кировский и Петровский районы Донецка будут меньше обстреливаться ВСУ.

В тот же день бывший разведчик США Скотт Риттер сказал, что взятие под контроль российскими войсками Марьинки ознаменовало начало краха обороны ВСУ.

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Между тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря допустил, что ВСУ могут оставить Авдеевку через два-три месяца. Главнокомандующий ВСУ отметил, что в Авдеевке украинские войска могут скоро столкнуться с повторением событий по сценарию, который произошел в Артемовске. Российские войска освободили Артемовск в конце мая 2023 года в результате наступательных действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.