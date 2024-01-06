Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден раскритиковал Трампа за его восхищение Путиным
Армия
Объем производства авиабеспилотников в 2024 году составит более 11,5 тыс.
Мир
В конгрессе США не нашли консенсус по вопросу финансирования Украины
Армия
Средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты над Крымом
Мир
РФ запросила на 22 января заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву
Мир
Шольц в резиновых сапогах разгневал жителей Саксонии-Анхальт
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –17 градусов в Москве 6 января
Мир
В Словакии отметили рост числа фур на границе с Украиной
Мир
Захарова напомнила о роли Британии в войне на Корейском полуострове
Происшествия
Самолет Москва – Волгоград сел в Самаре из-за непогоды в аэропорту назначения
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Армия
Минобороны поделилось кадрами ударов из «Фагота» и «Корнета» по ВСУ под Артемовском
Экономика
Американский инвестор предрек РФ рост экономики более чем на 2% в 2024 году
Мир
В Сербии появился посвященный жертвам Белгорода мурал
Сюжет:

Пушилин указал на важность полного освобождения ДНР

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 6 января заявил, что в настоящий момент важно полностью освободить регион в рамках задач Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Он отметил, что 2023 год был богат на события, в частности знаковыми были освобождения Соледара, Артемовска (украинское название — Бахмут) и Марьинки.

«Это действительно важно в плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области. Для нас сейчас важно освободить всю Донецкую Народную Республику в рамках тех задач, которые стоят от Верховного главнокомандующего», — приводит его слова «РИА Новости».

Трудная победа: российские войска взяли Марьинку под контроль
Бои за город шли больше полутора лет

Накануне Пушилин сообщил, что освобождение Марьинки дало России больше возможностей для обеспечения безопасности ДНР. По его словам, в целом в Донецке ситуация стала намного спокойнее после освобождения города, поскольку украинская армия уже не так близко, как это было совсем недавно. Однако нужно продолжать отодвигать Вооруженные силы Украины (ВСУ) дальше, чтобы начать восстановление Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки, подчеркнул глава ДНР.

27 декабря глава ДНР заявил, что освобожденная российскими войсками Марьинка, возможно, будет восстановлена. Пушилин отметил, что хотя город в настоящее время почти полностью разрушен, говорить о ненужности там новой застройки не следует. Тогда же он говорил, что благодаря освобождению Марьинки Кировский и Петровский районы Донецка будут меньше обстреливаться ВСУ.

В тот же день бывший разведчик США Скотт Риттер сказал, что взятие под контроль российскими войсками Марьинки ознаменовало начало краха обороны ВСУ.

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Между тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря допустил, что ВСУ могут оставить Авдеевку через два-три месяца. Главнокомандующий ВСУ отметил, что в Авдеевке украинские войска могут скоро столкнуться с повторением событий по сценарию, который произошел в Артемовске. Российские войска освободили Артемовск в конце мая 2023 года в результате наступательных действий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024