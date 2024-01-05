Пушилин заявил об улучшении ситуации с безопасностью в ДНР после взятия Марьинки

Освобождение Марьинки дало России больше возможностей для обеспечения безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 января заявил глава региона Денис Пушилин в ходе пресс-конференции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в День ДНР.

«После освобождения Марьинки у нас появляется больше условий для создания безопасности. Пока это не всецелая безопасность для самых обстреливаемых районов — для Петровского и Кировского районов Донецка», — указал он.

По словам Пушилина, в целом в Донецке ситуация стала намного спокойнее после освобождения города, поскольку украинская армия уже не так близко, как это было совсем недавно. Однако нужно продолжать отодвигать Вооруженные силы Украины (ВСУ) дальше, чтобы начать восстановление Донецка, Макеевки, Ясиноватой и Горловки, подчеркнул глава ДНР.

Он также сообщил, что власти уже работают над несколькими проектами восстановления населенных пунктов.

«Если говорить об экономической составляющей, то запланировано открытие новых предприятий. Буквально с нуля в поле планируется построить один из электрометаллургических заводов. Это уже находится в проработке. Я думаю, что в текущем году мы приступим к его строительству», — поделился Пушилин.

В конце декабря глава ДНР заявил, что освобожденная российскими войсками Марьинка, возможно, будет восстановлена. Пушилин отметил, что хотя город в настоящее время почти полностью разрушен, говорить о ненужности там новой застройки не следует. Тогда же он говорил, что благодаря освобождению Марьинки Кировский и Петровский районы Донецка будут меньше обстреливаться ВСУ.

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.