Пушилин не исключил восстановления Марьинки в будущем

Решение о судьбе освобожденной российскими войсками Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) еще не принято, однако, скорее всего, город будет восстановлен. Об этом журналистам сообщил глава региона Денис Пушилин в среду, 27 декабря.

«Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже. <…> С большой долей вероятности это решение будет положительным», — отметил он.

Пушилин добавил, что хотя город в настоящее время почти полностью разрушен, говорить о ненужности там новой застройки не следует.

«Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, тоже неправильно. Это продолжение Донецка, мы так это воспринимали и с таким подходом будем двигаться дальше», — заявил глава ДНР.

В этот же день Пушилин отметил, что благодаря освобождению Марьинки Кировский и Петровский районы Донецка будут меньше обстреливаться Вооруженными силами Украины (ВСУ).

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

В свою очередь политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные силы Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии. Первые удары по городу были нанесены в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы из тяжелой артиллерии. Погибли сразу 30 мирных жителей ДНР.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава российского государства объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за усилившихся обстрелов ВСУ.