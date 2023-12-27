Пушилин предрек уменьшение обстрелов по двум районам Донецка после взятия Марьинки

Кировский и Петровский районы Донецка будут меньше обстреливаться Вооруженными силами Украины (ВСУ) после освобождения российской армией Марьинки. Об этом в среду, 27 декабря заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже, потому что для нас в целом это очень важное событие, что Марьинка освобождена. Это позволит хоть в какой-то части уже, по крайней мере нескольким районам Донецка, вздохнуть. Относительно, конечно, но тем не менее», — рассказал он журналистам. Его слова приводит «РИА Новости».

Помимо этого глава региона добавил, что Вооруженные силы (ВС) РФ делают все возможное для того, чтобы как можно скорее, так же как и Марьинку, освободить Авдеевку.

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

В свою очередь политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии. Первые удары по городу были нанесены в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы из тяжелой артиллерии. Погибли сразу 30 мирных жителей ДНР.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.