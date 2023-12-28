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Экс-разведчик США Риттер назвал потерю Марьинки началом краха обороны ВСУ

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Фото: Соцсети
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Взятие под контроль российскими войсками Марьинки ознаменовало начало краха обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 декабря заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале журналиста Гарланда Никсона.

«У Марьинки есть потенциал стать местом, где развалится оборона украинских вооруженных сил. Мы об этом уже говорили некоторое время назад», — цитирует его «Газета.Ru».

Риттер отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ смогли достичь серьезного прорыва укрепрайонов противника на этом направлении. И теперь, после отступления из Марьинки, украинским войскам придется перераспределять ресурсы, но по факту этих ресурсов уже нет, считает экс-разведчик.

Кроме того, он выразил уверенность, что таких прорывов, как под Марьинкой, в дальнейшем станет только больше.

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Ранее в этот день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал больше помощи после поражений армии. Он обратился с «отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружия» на фоне продвижения российских сил.

Ранее в этот же день Залужный допустил, что ВСУ могут оставить Авдеевку через два-три месяца. Главнокомандующий ВСУ отметил, что в Авдеевке украинские войска могут скоро столкнуться с повторением событий по сценарию, который произошел в Артемовске (украинское название — Бахмут). Российские войска освободили Артемовск в конце мая 2023 года в результате наступательных действий.

26 декабря Залужный признал потерю украинскими войсками Марьинки, которая была освобождена российскими военными.

До этого, 25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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