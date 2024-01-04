Соскин обвинил Запад в поражении Украины в конфликте

Бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин 3 января заявил, что Запад не вооружает Украину должным образом.

«Запад использует миллионы украинцев как пушечное мясо. Мы ж победить не можем. Победить можно тогда, когда у тебя есть оружие, ракеты, когда ты вооружен. А если ты бегаешь с томагавками, луками и стрелами, то как ты можешь победить?» — сказал он в видео на своем YouTube-канале.

По мнению Соскина, Запад фактически предал Украину, прекратив поставки вооружения. Теперь западные страны используют Киев в качестве «заслонки» от России, добавил он.

Ранее в этот день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле. Кроме того, США признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих.

2 января колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

Тогда же советник военного руководства Украины, военный эксперт, главный консультант отдела военной политики центра исследований безопасности Института стратегических исследований Николай Белесков заявил, что нынешние поставки военной техники и боеприпасов со стороны Запада уже не способ оказания помощи, а полноценный рецепт длительного поражения.

30 декабря отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет.

До этого, 20 декабря, сообщалось, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.