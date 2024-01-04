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США признали превосходство России над Украиной в военных ресурсах

Кирби: США считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Соединенные Штаты считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле, кроме того, США признают преимущество над Украиной по числу военнослужащих. Такое заявление 3 января сделал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы знаем, что у него (президента РФ Владимира Путина. — Ред.) по-прежнему имеются значительные Военно-воздушные силы, значительные наземные механизированные ресурсы», — сказал он.

Координатор Белого дома также отметил, что Вашингтон признал преимущество российской стороны над Вооруженными силами Украины (ВСУ) по числу военнослужащих.

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Накануне, 2 января, колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

Тогда же Галстон подчеркнул, что Украине стоит забыть об идее возвращения границ 2014 года. По его словам, события 2024 года показали, что возврат к границам 2014 года невозможен даже в случае возобновления поставок западной помощи. Кроме того, Галстон напомнил, что летнее контрнаступление ВСУ провалилось, что вынуждает Киев идти на переговоры с Москвой.

В тот же день американский экс-посол в НАТО Иво Даалдер заявил, что Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года на фоне политических изменений в США. Даалдер отметил, что бывший президент страны Дональд Трамп может закрепить свое выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии уже в конце месяца, что заставит республиканцев остановить помощь Киеву.

Кроме того, 30 декабря отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос заявил, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

До этого, 20 декабря, сообщалось, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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