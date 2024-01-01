В Брянске блогера задержали за сожжение паспорта в прямом эфире

Жительницу Брянска задержали после того, как она сожгла свой паспорт. Об этом 1 января рассказал портал «Брянские новости».

Девушка уничтожила документ в новогоднюю ночь возле одного из ночных заведений города. Процесс транслировали окружающие, которые подбадривали девушку разными комментариями. Один из окружающих мужчин также сжег свои купюры.

В управлении МВД России по Брянской области «Известиям» сообщили, что личность девушки была установлена, ее задержали и доставили в отдел полиции.

«Девушка задержана, сейчас полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и роль участников, в том числе и самой фигурантки», — заявили в ведомстве.

Ранее, 22 ноября, в аэропорту Пулково был задержан певец Эдуард Шарлот. Причиной разбирательства стал видеоролик, на котором он, будучи в Армении, демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. После этого он принес извинения за свой поступок.

В тот же день Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».

По данным МВД, певцу также вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Позднее он заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Шарлот подчеркнул, что он очень хочет «переродиться и смыть позор», а также быть тем, кто обогащает страну.