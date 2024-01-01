«Известия» показали последствия удара ВСУ по Донецку в новогоднюю ночь

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал кадры последствий обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь.

По словам журналиста, один из снарядов попал на летнюю площадку ресторана.

«К счастью, никто не пострадал, потому что ресторан был закрыт и не работал в новогоднюю ночь», — отметил Трушнин.

Ночью 1 января глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о массированном обстреле украинскими военными Донецка с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Пострадали центр города, Калининский и Буденновский районы. Оперативно было известно о четырех погибших и 13 пострадавших.

«Известия» опубликовали видео последствий удара ВСУ по центру Донецка — Ворошиловскому району. Повреждения получили жилые дома, автомобили, школа. Осколками были посечены стены административных зданий и шахматной школы. Взрывной волной выбило окна из жилых домов.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим террористическим зверьем за обстрелы Донецка. Она подчеркнула, что в очередной раз огонь велся по мирному населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.