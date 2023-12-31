Беглов сообщил об отмене новогоднего концерта на Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге отменен запланированный ночной концерт на дворцовой площади в знак солидарности с жителями Белгорода, по которым 30 декабря нанесли удар Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

«В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного на сегодня ночного концерта на Дворцовой площади. За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение», — сказано в его Telegram-канале.

Беглов подчеркнул, что при этом на зимних каникулах будут проведены праздничные мероприятия для детей.

Он также отметил, что предложил всестороннюю помощь Белгородской области, в том числе в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры.

Кроме того, на фоне произошедшего в Белгороде мэры Благовещенска, Магадана и Владивостока также отменили новогодние мероприятия. Они выразили свои соболезнования семьям и близким погибших в результате обстрела города со стороны украинских военных.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.