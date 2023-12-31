Лавров сообщил об опасениях США рушить отношения с Россией

США опасаются «рушить до основания» все отношения с Россией, однако и уважать интересы Москвы Вашингтон тоже пока не готов. Об этом 31 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Хотя Белый дом пока и остерегается рушить всë, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, американцы пока явно не готовы», — отметил глава МИД РФ в разговоре с «РИА Новости».

Как считает Лавров, прийти к формуле мирного сосуществования с взаимодействием в отдельных областях две страны смогут только после того, как Соединенные Штаты признают коренные национальные интересы России и начнут «договариваться по-серьезному».

«Между тем правящие круги США отрицают реалии многополярного мира и по-прежнему мыслят в категориях собственного превосходства и исключительности», — добавил он.

Ранее в этот день глава МИД РФ также констатировал, что для России не имеет большого значения, кто именно победит на выборах президента США, поскольку кто бы ни пришел к власти в Вашингтоне, это не сможет сильно улучшить взаимоотношения с Москвой.

30 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин направил поздравления ряду мировых лидеров с наступающим Новым годом и Рождеством. При этом президента США Джо Байдена в списке глав государств, получивших поздравления, нет. Также в их числе нет руководителей и других крупных недружественных для РФ государств.

До этого, 28 декабря, Лавров также заявлял, что Москва готова к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, напомнив при этом, что США неоднократно называли Россию врагом. Он также отметил, что россияне, несмотря на развязанную Западом гибридную войну, сплотились перед лицом угрозы, а сама страна стала существенно крепче.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» тогда же отметил, что время бесконечных уступок США со стороны РФ и попытка любой ценой сохранить нормальные отношения — прошло. Он указал, что Москва должна строго охранять свои интересы, и готова к сотрудничеству, но на равных партнерских условиях.