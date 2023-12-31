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Лавров опроверг влияние результата выборов в США на отношения с РФ

Лавров: России по большому счету всё равно, кто победит на выборах в США
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Фото: Global Look Press/dpa/Rod Lamkey
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Для России не имеет большого значения, кто именно победит на выборах президента США, поскольку кто бы ни пришел к власти в Вашингтоне, это не сможет сильно улучшить взаимоотношения с Москвой. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» в воскресенье, 31 декабря.

«Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу», — заявил политик.

Он считает, что отношения России и США не зависят от того, станет ли главой Белого дома демократ или республиканец. По мнению Лаврова, было бы наивно полагать, что та или иная партия вдруг пойдет на сближение с Москвой.

«Нам по большому счету всё равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США», — высказался глава МИД РФ.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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Ранее, 29 декабря, бывший главный автор текстов экс-президента США Джорджа Буша Марк Тиссен назвал намерение президента США Джо Байдена баллотироваться на должность главы государства на второй срок его худшим решением в 2023 году.

Перед этим, 24 декабря, журналист газеты Le Figaro Рено Жерар высказал мнение, что США захотят заключить мир с президентом России Владимиром Путиным независимо от того, кто станет следующим американским лидером.

Ранее в этот день бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высказал мнение, что конфликт на Украине не закончится, пока президентом США будет Байден, потому что капитуляция Киева нанесет удар по политическим перспективам американского лидера. По его словам, президент США продолжит опекать и финансировать «киевских марионеток» и надеяться «хоть на какие-то» успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

6 декабря Байден заявил, что на предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах нанести поражение Трампу могут примерно 50 его однопартийцев-демократов. Он также пообещал, что выиграет у Трампа эти выборы. В то же время обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу выразил мнение, что Байден демонстрирует отчаяние из-за планов Трампа по пересмотру нынешней политики страны в случае своей победы.

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