Конфликт на Украине не закончится до тех пор, пока президентом США является Джо Байден, поскольку капитуляция киевского режима ударит по политическим перспективам американского лидера. Таким мнением 24 декабря поделился бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Он (Байден. — Ред.) не даст [президенту Украины Владимиру] Зеленскому закончить <конфликт>, потому что капитуляция зе-режима ударит по политическим перспективам Байдена», — написал экс-премьер в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, президент США продолжит опекать и финансировать «киевских марионеток» и надеяться «хоть на какие-то» успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 19 декабря, Зеленский в ходе пресс-конференции озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа американская политика станет «более экономной» и ориентированной на внутренние проблемы. По его словам, это сильно повлияет на ход украинского конфликта. До этого, 18 декабря, Reuters узнало, что Трамп в случае своей победы вряд ли будет выполнять обязательства Вашингтона по защите союзников по НАТО и прекратит поставки помощи Киеву.

При этом Байден 10 декабря также выразил мнение, что возможная победа Трампа на президентских выборах 2024 года повлечет за собой множество угроз для США. Он указал, что руководство страны не может позволить себе такой риск.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.