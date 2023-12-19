Зеленский рассказал о последствиях для Украины победы Трампа на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа американская политика станет «более экономной» и ориентированной на внутренние проблемы.

«Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход (украинского конфликта. — Ред.), американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы», — сказал Зеленский.

Ранее, 9 декабря, действующий американский лидер Джо Байден выразил мнение, что возможная победа Трампа на президентских выборах 2024 года повлечет за собой множество угроз для США. По словам Байдена, Соединенные Штаты Америки не могут позволить себе такой риск.

В этот же день газета The Wall Street Journal по результатам собственного опроса сообщила, что рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в текущей предвыборной гонке впервые превысил аналогичный показатель действующего президента Джо Байдена. Согласно этим данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей. В голосовании с участием пяти других потенциальных кандидатов Трампа выбрали бы 37% опрошенных, а Байдена — только 31%.

21 ноября Зеленский выразил готовность обсудить с Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что для государства неприемлемы предложения, в которых содержатся какие-либо территориальные уступки.

Колумнист The Washington Post Ли Хокстейдер 24 октября написал, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом на пост президента США в 2024 году помощь Украине будет сокращена в разы.

14 октября британская газета The Guardian указала, что идеологическое влияние Трампа на конгресс привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей выступают резко против помощи Украине. Большинство республиканцев в нижней палате продолжают воспринимать помощь Украине «скептически, а то и откровенно враждебно», замечает автор Джоан Грив.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 октября выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения американских выборов президента. Он также обвинил сторонников Трампа в том, что конгресс США не одобрил новый пакет помощи для Украины. По его словам, это был не «системный сбой», а «инцидент», вызванный действиями фракции «трампистов».

17 сентября Трамп выразил готовность решить большую часть проблем страны в период от полугода до года в случае победы на выборах в 2024 году. Бизнесмен также добавил, что избиратели не должны желать избрания президентом США тем кандидатам, которые говорят о возможности решить проблемы США в течение восьми лет. Среди актуальных вопросов он назвал запрет на аборты и конфликт на Украине.

До этого, 5 августа, Трамп заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.