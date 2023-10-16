В Британии заявили о мешающем выдаче денег Украине влиянии Трампа на конгресс

Идеологические влияние бывшего президента США Дональда Трампа на конгресс привело к тому, что многие республиканцы в палате представителей выступают резко против помощи Украине. Как отмечает 14 октября британская газета The Guardian, это может иметь катастрофические последствия для Киева.

«По мере того как идеология Дональда Трампа «Америка прежде всего» набирает популярность в Республиканской партии, антиукраинские взгляды распространились среди электоральной базы и сейчас проникли в конгресс», — указано в статье.

Большинство республиканцев в нижней палате продолжает воспринимать помощь Украине «скептически, а то и откровенно враждебно», замечает автор Джоан Грив. Кроме того, позиция радикальных республиканцев мешает палате представителей выбрать нового спикера после вынужденной отставки Кевина Маккарти.

«Часы тикают. Украина не сможет бесконечно продолжать свою борьбу без дополнительной помощи. Затянувшаяся задержка может повредить ее военным операциям», — предполагает журналист.

Ранее, 4 октября, кандидат в спикеры палаты представителей США, республиканец Джим Джордан выступил против оказания помощи Украине. Республиканец отметил, что финансовая поддержка Киева не является приоритетом ни для него, ни для большинства американцев.

После, 6 октября, стало известно, что Трамп поддержал кандидатуру Джордана на пост спикера нижней палаты конгресса. При этом в тот же день в беседе с Fox News бывший американский лидер заявил, что и сам готов занять пост спикера палаты представителей конгресса «на короткий период», чтобы стать объединяющей силой Республиканской партии, пока законодатели не выберут спикера на постоянной основе.

9 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения американских выборов президента. Он также обвинил сторонников Трампа в том, что конгресс США не одобрил новый пакет помощи для Украины. По его словам, это был не «системный сбой», а «инцидент», вызванный действиями фракции «трампистов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.