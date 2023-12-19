Reuters сообщило о планах Трампа умерить роль США в НАТО и помощь Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах в 2024 году вряд ли будет выполнять обязательства Вашингтона по защите союзников по НАТО и прекратит поставки помощи Киеву. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщило агентство Reuters.

«В отличие от предвыборной кампании 2016 года теперь Трамп сформировал группу людей, с которыми он регулярно общается и которые обладают серьезным опытом в области внешней политики и пользуются его личным доверием», — отмечается в материале.

Кроме того, как подчеркнуло агентство, опасения европейских и американских дипломатов связаны с тем, что Трамп «дал мало подсказок относительно того, какую внешнюю политику» он планирует проводить, если снова станет президентом США.

Также агентство указало, что помимо желания вывести США из НАТО особенно примечательным является стремление Трампа лишить Китай «статуса наиболее развитой торговой державы».

Ранее, 9 декабря, бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил, что у стран Европы в настоящее время возрастают опасения, что если Трамп вновь станет главой Соединенных Штатов, то он может принять решение о расформировании НАТО.

7 декабря экс-глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала MSNBC также заявил, что Трамп в случае прихода к власти в 2024 году может развалить НАТО. По его словам, в случае становления Трампа президентом США страна точно выведет войска из стран — участниц альянса. В таком случае власть Вашингтона закончится и произойдет развал правил и норм, установившихся за последние годы.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.