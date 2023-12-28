В Совфеде исключили уступки России в диалоге с США

Время бесконечных уступок США со стороны РФ и попытка любой ценой сохранить нормальные отношения — прошло. Об этом «Известиям» 28 декабря заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что Москва готова к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, напомнив при этом, что США неоднократно называли РФ врагом.

«Время бесконечных уступок Западу, попытка любой ценой сохранить нормальные отношения — прошло. Мы поняли, что это совершенно ни к чему не привело, потому что Запад нам лгал десятки лет, говоря о том, что они хотят, чтобы РФ вошла в круг демократических держав. Оказалось всё враньем — на Западе никакой демократии, к сожалению, нет, как мы сейчас видим. Полностью блокируется любая информация, которая расходится с информацией правящих элит», — отметил Джабаров.

Сенатор указал, что развязанное Западом руками Украины военное противостояние подтвердило, что основными задачами является разрушение России. Джабаров выразил мнение, что если США хотят нормализации отношений, они должны показать действенные шаги, учитывая, что Москва никогда не отказывалась от диалога.

«Мы должны строго охранять свои интересы. Конечно, мы готовы к сотрудничеству, но на равных партнерских условиях», — резюмировал сенатор.

Ранее в этот день Лавров также отмечал, что народ России, несмотря на развязанную Западом гибридную войну, сплотился перед его лицом, а сама страна стала существенно крепче.

До этого, 13 декабря, глава МИД России заявил, что количество зарубежных контактов президента страны Владимира Путина показывает, что попытки Запада изолировать РФ провалились.