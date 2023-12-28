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Лавров заявил о сплочении народа РФ перед лицом Запада

Лавров: народ России сплотился перед лицом Запада, а страна стала крепче
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Народ России сплотился перед лицом Запада, а сама страна стала существенно крепче. Об этом 28 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

«В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас <...> Россия стала за этот год существенно крепче, и единство нашего народа возросло значительно», — сказал он.

По словам Лавров, Запад планировал разобщить жителей России, однако он добился лишь сплочения страны и народа.

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До этого, 13 декабря, Лавров заявил, что количество зарубежных контактов президента РФ Владимира Путина показывает, что попытки Запада изолировать Россию провалились. Он также добавил, что представители западных государств «бегают по всему миру» и стращают страны наказаниями за взаимодействие с Россией.

В тот же день Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, однако на Западе не готовы признавать свои ошибки. При этом на Западе всë больше лелеют мечту устранить Россию как самостоятельную геополитическую величину.

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