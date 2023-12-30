Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Президент России Владимир Путин направил поздравления ряду мировых лидеров с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Кремля.
При этом президента США Джо Байдена в списке глав государств, получивших поздравления, нет. Также в их числе нет руководителей Великобритании, Германии, Франции, Японии и других крупных недружественных для России государств. Российский лидер не направляет им предпраздничные послания уже второй год подряд.
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