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Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ

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Фото: Global Look Press/Markus Schreiber
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в новогоднем обращении затронул темы немецкой внутренней политики, кризисов на Украине и Ближнем Востоке, а также упомянул президента России Владимира Путина. Его слова 31 декабря приводит газета Die Welt.

В своей речи канцлер заявил, что в Германии растут зарплаты и пенсии, инфляция упала, а газохранилища заполнены. В то же время Шольц утверждает, что в экономических проблемах населения ФРГ виноваты российско-украинский конфликт и то, что Путин якобы «перекрыл газовый кран».

Немецкий лидер также упомянул, что из-за недофинансирования бюджета Германии в ближайшее время не получится реализовать все задуманные проекты. При этом он пообещал, что в будущем на эти цели будут направлены «рекордные суммы».

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Ранее, 9 декабря, Шольц на съезде немецкой Социал-демократической партии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет РФ, из-за чего в ЕС растут цены на топливо.

На его слова отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявления Шольца ложью, отметив, что тот «врет и не краснеет». На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) Медведев написал, что в Германии ранее сами отказались от российского газа, «кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут».

В свою очередь, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов напомнил, что Европа давно отказывалась от поставок газа из России, согласовывая это с властями США. Со стороны европейских стран были приняты различные поправки и ограничения, затрудняющие приобретение газа из РФ всеми, включая ФРГ, добавил эксперт.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев также отметил, что расчет Германии на отказ от энергоносителей из России не оправдался. Российская сторона всегда выполняла обязательства по действующим контрактам и неоднократно говорила о возможном запуске уцелевшей ветки газопровода «Северный поток – 2», напомнил дипломат.

В октябре президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах без участия специалистов из России.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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