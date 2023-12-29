Посол назвал не оправдавшимся расчет Берлина на отказ от энергоносителей из РФ

Расчет Германии на отказ от энергоносителей из России не оправдался. Об этом 29 декабря заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Россия всегда выполняла обязательства по действующим контрактам. С этим невозможно спорить. Отказ от поставок российских энергоносителей — выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности. Расчет делался на то, что ущерб для России окажется слишком велик. Этот расчет не оправдался», — заявил он «РИА Новости».

Посол отметил, что со стороны России неоднократно говорилось о возможном запуске уцелевшей ветки газопровода «Северный поток – 2».

«Некоторые германские политики, казалось бы, и не против. Но в ответ — тишина официоза. Выводы делайте сами», — сказал Нечаев.

Ранее, 9 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц на съезде немецкой Социал-демократической партии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет РФ, из-за чего в ЕС растут цены на топливо.

На слова канцлера отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявления Шольца ложью, отметив, что тот «врет и не краснеет». На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) Медведев написал, что в Германии ранее сами отказались от российского газа, «кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут».

В свою очередь, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов напомнил, что Европа давно отказывалась от поставок газа из России, согласовывая это с властями США. Со стороны европейских стран были приняты различные поправки и ограничения, затрудняющие приобретение газа из РФ всеми, включая ФРГ, добавил эксперт.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.