Очевидица рассказала о помощи жителей Белгорода друг другу во время атаки ВСУ

Во время обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) жители старались спрятаться в подвалах зданий и помочь тем, кто был на улице. О моменте прилета 30 декабря рассказала «Известиям» горожанка Кира Моисеева.

Как рассказывает очевидица, в момент атаки она с мамой находилась недалеко от площади. Как только они услышали звуки взрывов, сразу укрылись в ближайшем кафе. Но ребенок Киры находился в соседнем здании, и она побежала туда.

«Потом уже мы мелкими перебежками пытались попасть домой. Спасибо огромное людям из других зданий, которые сразу затаскивали нас в подвал, потому что там, где мы пробегали, был прилет», — поделилась Кира.

Жительница отметила, что во время обстрела были слышны звуки сирены. На улицах лежали осколки и были видны следы крови.

Ранее в этот день ВСУ нанесли удар по территории Белгорода. По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадало в результате обстрела города, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла. По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Также в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия запросила заседание в Совете безопасности (СБ) ООН по поводу произошедшего. Она подчеркнула, что ответственность за теракт также несут и государства Евросоюза (ЕС), продолжающие поставлять вооружения киевским террористам, которые используют в том числе кассетные боеприпасы против мирных жителей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

