Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам

После того, как 29 декабря был запущен сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина, ресурс сразу же подвергся многочисленным DDoS-атакам. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина Александра Суворова.

С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс атаковали из-за рубежа, отметила она.

«Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме», — сообщила Суворова журналистам.

Ранее в этот день сообщалось, что сайт президента России Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства на выборах в 2024 году начал работу. На портале размещены его биография, информация о доверенных лицах и дневник предвыборной кампании с видео о ее основных моментах. Также там можно ознакомиться с контактами и адресами региональных штабов. Отмечалось, что созданием предвыборного сайта главы государства занимались российские IT-разработчики.

В этот же день Фонд общественного мнения (ФОМ) представил результаты опроса, по результатам которого почти 80% россиян доверяют и хорошо оценивают работу Путина.

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