Со льда на вулкан: топ самых впечатляющих активностей зимнего сезона
Зима в самом разгаре и впереди еще много томительных холодных недель. Чем заняться, когда морозно вокруг и полно свободного времени? Кто-то любит яркие гастрофестивали вроде февральского «Дня пельменей» в Удмуртии. Из наиболее известных развлечений вспоминаются «Большие святочные гулянья» в Ленинградской области, «Путешествие в Рождество» в Москве, «Хрустальные звоны» в Каргополе, фестиваль цветного дыма в Санкт-Петербурге и фестиваль «Хрустальный Томск». Театрализованная программа бурятского «Сказочного Сагаалгана» будет в этом году проходить на площадках ВДНХ в Москве и в Улан-Удэ. «Известия» отобрали наиболее впечатляющие мероприятия этой зимы.
«Путешествие в Рождество»
В Москве до 12 января продлится едва ли не самый атмосферный зимний фестиваль страны. Мероприятие вобрало лучшие российские и европейские традиции и предложит множество развлекательных событий.
Фестиваль проходит на 81 площадке в разных частях Москвы. В центре города работает ледовый каток на Тверской площади, европейские ярмарки ожидают гостей на Манежке, рождественские елки и сноубординг — на Новом Арбате, мастер-классы пройдут на Рождественке и Тверском бульваре, ледовый театр — в Новопушкинском сквере, ледовые спектакли — на площади Революции, а погрузиться в сказки братьев Гримм можно на Ореховом бульваре.
Радости «Петрушкиной слободы»
В январе в Центре ремесленного искусства в Мытищах (Московская область, ул. Владимирская, 10Д) народный театр «Петрушкина слобода» готовится к Рождеству — ожидается показ спектакля «Вертеп».
— В театре «Петрушкина слобода» зазвучат рождественские колядки, коза и медведь будут смешить публику, загорится звезда, а в вертепе родится малыш, — рассказывают организаторы. — По традиции именно в этот день к нам приходит наш любимый семейный зритель: папы и мамы с детьми.
Февраль для этого единственного в своем роде центра в России, возрождающего традиции уличного балаганного представления — горячий месяц. На этот раз федеральный грант «Культурных инициатив» позволил театру выпустить необычный спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль».
— История дуэли А.С. Пушкина прозвучит в день смерти великого поэта, 10 февраля, в традиции народного балаганного театра, — сообщает режиссер-постановщик и основатель театра Анатолий Архипов. — Впервые театр поднимает возрастную категорию спектакля до 12+. В сражении со Смертью Пушкин будет не менее остроумен и находчив, чем народный герой Петрушка.
Регулярно проводятся в «Петрушкиной слободе» и всевозможные мастер-классы, в том числе и театральные.
«Хрустальные звоны»
В Каргополье (в Архангельской области) 15–19 января 2024 года пройдет знаменитый фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны». Фестиваль посвящен великому православному празднику Крещения Господня.
На мероприятие съедутся именитые звонари со всей страны и даже зарубежья. В фестивале примут участие около 30 звонарей и 10 мастеров ледовой скульптуры. Ожидается около 1 тыс. гостей со всей России. Тема юбилейного XX фестиваля — «Мировые колокольные культуры».
— В течение всех дней можно попробовать себя в роли звонаря — на разных площадках проходят мастер-классы на передвижной звоннице, а еще можно слепить глиняный колокольчик, расписать колокольчик из дерева и увидеть, как мастерски выполнены колокола изо льда, —рассказала «Известиям» завотделом развития ГБУК АО «Каргопольский музей» Елена Протопопова.
Кульминацией праздника станет ночной колокольный концерт с лазерным шоу на Соборной площади и крестный ход к иордани.
— И даже если вы не рискнете окунуться в проруби, то почувствовать, как колокольный звон проникает в каждую клеточку — сможете непременно, — заверила заместитель директора Екатерина Баталова.
«Архстояние» и вулкан
Так уж повелось, что Никола-Ленивец в Калужской области стал родиной большого огня. В этом году на Масленицу здесь сожгут «Черную гору» — сложенный из березовых веток и сена 22-метровый вулкан. Впервые прототипом для объекта послужит красивое, но весьма грозное природное образование.
— Огнедышащие горы изучают, боятся и в то же время почитают. Извержение «Черной горы» станет символом перехода от зимы к весне и однодневным огненным перформансом, который рождается, живет и распадается на ваших глазах, — живописуют организаторы.
Автором идеи для арт-объекта Масленицы-2024 впервые стал местный житель Константин Фоминов. Архитектором «Черной горы» выступила Екатерина Полякова, автор объекта 2022 года «Вавилонская башня».
«Черную гору» будет собирать команда из 20 человек на протяжении трех месяцев. До сожжения на вершину «вулкана» можно будет подняться по внутренней лестнице, огибающей импровизированный «дымоход».
На Масленицу в Никола-Ленивце также планируется ярмарка. Все гости смогут поучаствовать в испытаниях, чтобы заработать блинкоины и обменять их на горячие блины. Перед сожжением пройдет театральный перформанс, подробности которого будут объявлены дополнительно.
«Бакшевская Масляница» – 2024
Сами организаторы избегают называть себя формальным словом — «мероприятие». «У нас, скорее, действо или просто народный праздник», — настаивают они. Событие проходит уже четыре десятка лет на территории Московской области, и каждый раз локация меняется (точное место узнают в самый последний момент из группы «ВКонтакте»).
Обычно «действо» развивается на специально выбранных лесных полянах. «Маслострой» начинается с самого начала зимы. Новые объекты на поляне появляются по вдохновению их создателей. Люди семьями приезжают в выходные в лес, строят снежный городок, репетируют масленичные заклички, учатся играть в народные игры. В строительстве традиционной гигантской крепости и ряда занимательных объектов из ледяных «стройматериалов» принять участие может любой желающий.
Бакшевская Масляница (написание именно через «я» в соответствии со старой традицией) проходит в последнее воскресенье Масленичной недели, в Прощеное воскресенье. По сути, это своего рода «закрытие» зимы. В 2024 году это будет 17 марта.
Стоит предупредить, что туалеты — лесные, еда, питье, теплые вещи, туристические коврики, костюмы — всё с собой. На поляне — никакой торговли. К месту не подходят автомобильные дороги. Можно разогреть или пожарить блины на мангалах, вскипятить воду в котелке. Питьевую воду — тоже с собой.
— У снежных ворот гостей будут встречать ряженые, — рассказали «Известиям» организаторы народного праздника. — Скоморохи потребуют плату за проход — частушку, песню, танец, баранку...
На поляне — снежный городок. Весь день будут звучать народные масленичные песни (настоящие, не «клюква»). Весеннее скоморошье шествие собирает участников у «берлоги».
— Все «будят медведя», который сторожит масленичную куклу — шуточное представление, — продолжают создатели действа. — Вокруг куклы водят хороводы. Медведь (недовольный, что его разбудили и собираются встречать весну) похищает куклу и прячет ее на снежной крепости.
Далее Весенний Воевода зовет «войско весны» отбить куклу. И начинается штурм снежной крепости...
— Нельзя наносить ущерб лесу, природе, — подчеркивают организаторы. — Соблюдаем «лесной кодекс». Очень не приветствуется спиртное. А также курение и нецензурная брань. Поощряется участие в подготовке и строительстве Бакшевской Масляницы, а на празднике — заводить игры, хороводы, забавы, угощать друзей блинами, петь, играть на музыкальных инструментах, плясать.
Бдения в «Этномире»
Зимние загородные радости — чистый воздух, белоснежные сугробы, особый уют и праздничная атмосфера — давно стали символами парка «Этномир» в Калужской области (Боровский район,
деревня Петрово). Что здесь ждет гостей в эти постновогодние дни до самого конца зимы?
— Всё лучшее, что делает отдых зимой сказочным, — говорят организаторы. — Кататься на санках и играть в снежки, мастерить новогодние сувениры, пить ароматный согревающий чай со свежей выпечкой, внимать историям о вековой народной мудрости, радоваться встрече с новогодними волшебниками, пожать руку в большой рукавице Деду Морозу и полюбоваться Снегурочкой, и самое главное загадать заветное желание на целый год.
Всю зиму парк-музей «Этномир» открыт для посетителей в любой день недели.
— Команда объекта расскажет о новогодних традициях стран и континентов, с которыми можно будет познакомиться в парке-музее «Этномир» в период зимних каникул и после них, совершить путешествие по русскому календарю, продемонстрировать лес с динозаврами, зоодом с потомками драконов и многое другое, — рассказали «Известиям» организаторы.
Перечень самых разных событий этнопарка:
— «Новогоднее путешествие» (до 08.01.24);
— «Неделя новогодних традиций» (09.01 24 – 12.01.24);
— «Тематические выходные «Новогодняя история» (13.01.24 – 14.04.24);
— «Неделя Сказок и сказаний» (15.01.24 – 19.01.24);
— «Тематические выходные «Раз в крещенский вечерок» (20.01.24 – 21.01.24);
— «Неделя зимних забав» (22.01.24 – 26.01.24).
— Но, особенно яркое событие здесь — китайский Новый год, который будет праздноваться 10 и 11 февраля, завершая неделю стран Азии (05.02.24 – 11.02.24).