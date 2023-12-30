Со льда на вулкан: топ самых впечатляющих активностей зимнего сезона

Зима в самом разгаре и впереди еще много томительных холодных недель. Чем заняться, когда морозно вокруг и полно свободного времени? Кто-то любит яркие гастрофестивали вроде февральского «Дня пельменей» в Удмуртии. Из наиболее известных развлечений вспоминаются «Большие святочные гулянья» в Ленинградской области, «Путешествие в Рождество» в Москве, «Хрустальные звоны» в Каргополе, фестиваль цветного дыма в Санкт-Петербурге и фестиваль «Хрустальный Томск». Театрализованная программа бурятского «Сказочного Сагаалгана» будет в этом году проходить на площадках ВДНХ в Москве и в Улан-Удэ. «Известия» отобрали наиболее впечатляющие мероприятия этой зимы.

«Путешествие в Рождество»

В Москве до 12 января продлится едва ли не самый атмосферный зимний фестиваль страны. Мероприятие вобрало лучшие российские и европейские традиции и предложит множество развлекательных событий.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Фестиваль проходит на 81 площадке в разных частях Москвы. В центре города работает ледовый каток на Тверской площади, европейские ярмарки ожидают гостей на Манежке, рождественские елки и сноубординг — на Новом Арбате, мастер-классы пройдут на Рождественке и Тверском бульваре, ледовый театр — в Новопушкинском сквере, ледовые спектакли — на площади Революции, а погрузиться в сказки братьев Гримм можно на Ореховом бульваре.

Радости «Петрушкиной слободы»

В январе в Центре ремесленного искусства в Мытищах (Московская область, ул. Владимирская, 10Д) народный театр «Петрушкина слобода» готовится к Рождеству — ожидается показ спектакля «Вертеп».

— В театре «Петрушкина слобода» зазвучат рождественские колядки, коза и медведь будут смешить публику, загорится звезда, а в вертепе родится малыш, — рассказывают организаторы. — По традиции именно в этот день к нам приходит наш любимый семейный зритель: папы и мамы с детьми.

Фото: vk.com/petrsloboda

Февраль для этого единственного в своем роде центра в России, возрождающего традиции уличного балаганного представления — горячий месяц. На этот раз федеральный грант «Культурных инициатив» позволил театру выпустить необычный спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль».

— История дуэли А.С. Пушкина прозвучит в день смерти великого поэта, 10 февраля, в традиции народного балаганного театра, — сообщает режиссер-постановщик и основатель театра Анатолий Архипов. — Впервые театр поднимает возрастную категорию спектакля до 12+. В сражении со Смертью Пушкин будет не менее остроумен и находчив, чем народный герой Петрушка.

Регулярно проводятся в «Петрушкиной слободе» и всевозможные мастер-классы, в том числе и театральные.

«Хрустальные звоны»

В Каргополье (в Архангельской области) 15–19 января 2024 года пройдет знаменитый фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны». Фестиваль посвящен великому православному празднику Крещения Господня.

На мероприятие съедутся именитые звонари со всей страны и даже зарубежья. В фестивале примут участие около 30 звонарей и 10 мастеров ледовой скульптуры. Ожидается около 1 тыс. гостей со всей России. Тема юбилейного XX фестиваля — «Мировые колокольные культуры».

— В течение всех дней можно попробовать себя в роли звонаря — на разных площадках проходят мастер-классы на передвижной звоннице, а еще можно слепить глиняный колокольчик, расписать колокольчик из дерева и увидеть, как мастерски выполнены колокола изо льда, —рассказала «Известиям» завотделом развития ГБУК АО «Каргопольский музей» Елена Протопопова.

Фото: Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей/Николай Выморков

Кульминацией праздника станет ночной колокольный концерт с лазерным шоу на Соборной площади и крестный ход к иордани.

— И даже если вы не рискнете окунуться в проруби, то почувствовать, как колокольный звон проникает в каждую клеточку — сможете непременно, — заверила заместитель директора Екатерина Баталова.

«Архстояние» и вулкан

Так уж повелось, что Никола-Ленивец в Калужской области стал родиной большого огня. В этом году на Масленицу здесь сожгут «Черную гору» — сложенный из березовых веток и сена 22-метровый вулкан. Впервые прототипом для объекта послужит красивое, но весьма грозное природное образование.

— Огнедышащие горы изучают, боятся и в то же время почитают. Извержение «Черной горы» станет символом перехода от зимы к весне и однодневным огненным перформансом, который рождается, живет и распадается на ваших глазах, — живописуют организаторы.

Автором идеи для арт-объекта Масленицы-2024 впервые стал местный житель Константин Фоминов. Архитектором «Черной горы» выступила Екатерина Полякова, автор объекта 2022 года «Вавилонская башня».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Черную гору» будет собирать команда из 20 человек на протяжении трех месяцев. До сожжения на вершину «вулкана» можно будет подняться по внутренней лестнице, огибающей импровизированный «дымоход».

На Масленицу в Никола-Ленивце также планируется ярмарка. Все гости смогут поучаствовать в испытаниях, чтобы заработать блинкоины и обменять их на горячие блины. Перед сожжением пройдет театральный перформанс, подробности которого будут объявлены дополнительно.

«Бакшевская Масляница» – 2024

Сами организаторы избегают называть себя формальным словом — «мероприятие». «У нас, скорее, действо или просто народный праздник», — настаивают они. Событие проходит уже четыре десятка лет на территории Московской области, и каждый раз локация меняется (точное место узнают в самый последний момент из группы «ВКонтакте» ).

Обычно «действо» развивается на специально выбранных лесных полянах. «Маслострой» начинается с самого начала зимы. Новые объекты на поляне появляются по вдохновению их создателей. Люди семьями приезжают в выходные в лес, строят снежный городок, репетируют масленичные заклички, учатся играть в народные игры. В строительстве традиционной гигантской крепости и ряда занимательных объектов из ледяных «стройматериалов» принять участие может любой желающий.

Бакшевская Масляница (написание именно через «я» в соответствии со старой традицией) проходит в последнее воскресенье Масленичной недели, в Прощеное воскресенье. По сути, это своего рода «закрытие» зимы. В 2024 году это будет 17 марта.

Стоит предупредить, что туалеты — лесные, еда, питье, теплые вещи, туристические коврики, костюмы — всё с собой. На поляне — никакой торговли. К месту не подходят автомобильные дороги. Можно разогреть или пожарить блины на мангалах, вскипятить воду в котелке. Питьевую воду — тоже с собой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— У снежных ворот гостей будут встречать ряженые, — рассказали «Известиям» организаторы народного праздника. — Скоморохи потребуют плату за проход — частушку, песню, танец, баранку...

На поляне — снежный городок. Весь день будут звучать народные масленичные песни (настоящие, не «клюква»). Весеннее скоморошье шествие собирает участников у «берлоги».

— Все «будят медведя», который сторожит масленичную куклу — шуточное представление, — продолжают создатели действа. — Вокруг куклы водят хороводы. Медведь (недовольный, что его разбудили и собираются встречать весну) похищает куклу и прячет ее на снежной крепости.

Далее Весенний Воевода зовет «войско весны» отбить куклу. И начинается штурм снежной крепости...

— Нельзя наносить ущерб лесу, природе, — подчеркивают организаторы. — Соблюдаем «лесной кодекс». Очень не приветствуется спиртное. А также курение и нецензурная брань. Поощряется участие в подготовке и строительстве Бакшевской Масляницы, а на празднике — заводить игры, хороводы, забавы, угощать друзей блинами, петь, играть на музыкальных инструментах, плясать.

Бдения в «Этномире»

Зимние загородные радости — чистый воздух, белоснежные сугробы, особый уют и праздничная атмосфера — давно стали символами парка «Этномир» в Калужской области (Боровский район,

деревня Петрово ). Что здесь ждет гостей в эти постновогодние дни до самого конца зимы?

— Всё лучшее, что делает отдых зимой сказочным, — говорят организаторы. — Кататься на санках и играть в снежки, мастерить новогодние сувениры, пить ароматный согревающий чай со свежей выпечкой, внимать историям о вековой народной мудрости, радоваться встрече с новогодними волшебниками, пожать руку в большой рукавице Деду Морозу и полюбоваться Снегурочкой, и самое главное загадать заветное желание на целый год.

Фото: t.me/ethnomirru

Всю зиму парк-музей «Этномир» открыт для посетителей в любой день недели.

— Команда объекта расскажет о новогодних традициях стран и континентов, с которыми можно будет познакомиться в парке-музее «Этномир» в период зимних каникул и после них, совершить путешествие по русскому календарю, продемонстрировать лес с динозаврами, зоодом с потомками драконов и многое другое, — рассказали «Известиям» организаторы.

Перечень самых разных событий этнопарка:

— «Новогоднее путешествие» (до 08.01.24);

— «Неделя новогодних традиций» (09.01 24 – 12.01.24);

— «Тематические выходные «Новогодняя история» (13.01.24 – 14.04.24);

— «Неделя Сказок и сказаний» (15.01.24 – 19.01.24);

— «Тематические выходные «Раз в крещенский вечерок» (20.01.24 – 21.01.24);

— «Неделя зимних забав» (22.01.24 – 26.01.24).

— Но, особенно яркое событие здесь — китайский Новый год, который будет праздноваться 10 и 11 февраля, завершая неделю стран Азии (05.02.24 – 11.02.24).