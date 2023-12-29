Перелетные лица: Новый год в небе встретят около 19 тыс. россиян

Около 19 тыс. человек встретят Новый год в небе на борту 90 самолетов российских авиакомпаний , выяснили «Известия». Они вылетят в этом году, а приземлятся уже в следующем . Всего в воздушном пространстве РФ в момент боя курантов запланированы полеты 105 самолетов — вдвое больше прошлого года. Какие поздравления приготовили россиянам перевозчики — в материале «Известий» .

Под бой курантов

Авиакомпании РФ выполнят 90 рейсов из уходящего года в новый, 2024-й. Отпразднуют это событие таким образом порядка 19 тыс. человек, подсчитал для «Известий» аналитик в крупном авиаперевозчике. Рейсы, в том числе по международным направлениям, вылетят по местному времени в 2023-м, а приземлятся уже в следующем году.

В полночь в воздухе будут находиться 26 самолетов «Аэрофлота», 24 борта S7 Airlines, 14 — «Уральских авиалиний», девять — «России», семь — «Победы», по три у Red Wings и Azur Air , сообщили в этих авиакомпаниях. Еще три полета запланировано у «Якутии» и один у Nordwind, рассказал аналитик на основании данных из систем бронирования.

Так, Новый год в небе встретят пассажиры рейсов из 10 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод, Махачкалы, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, Хабаровска . Они полетят в Таиланд, Китай, ОАЭ, Индию, на Кубу, Мальдивы, в Турцию , Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и в обратном направлении.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Максимальная вместимость самолетов, которые застанут момент боя курантов в полете, составляет 20,6 тыс. кресел . Так, у «Аэрофлота» этот показатель составляет почти 8 тыс. кресел, у S7 — 4 тыс., у «Уральских авиалиний» — 2,8 тыс., у «России» — 2,3 тыс., у «Победы» — 1,3 тыс., у Azur Air — 1 тыс., у «Якутия» — 500, у Nordwind — 440, у Red Wings — 300, следует из данных аналитика. Собеседники «Известий» в авиакомпаниях ожидают как обычно высокую загрузку новогодних рейсов — свыше 90%. В «Победе» и Azur Air сообщили, что загрузка их самолетов составит 95% и 100% соответственно.

Всего в воздушном пространстве РФ в полночь по московскому времени запланированы полеты 105 самолетов, 42 из которых российских авиакомпаний, а 63 — иностранных . Об этом «Известиям» сообщили в подведомственной Росавиации «Госкорпорации по организации воздушного движения». Это вдвое больше прошлого года — тогда над территорией России в момент боя курантов находились 50 бортов, из них 35 российских и 15 иностранных авиакомпаний.

Подарки на борт

«Аэрофлот» для своих пассажиров, которые будут встречать Новый год в небе, традиционно устроит розыгрыш сертификатов на бесплатные перелеты в 2024 году туда-обратно экономклассом в любом направлении на регулярных рейсах перевозчика . Эта акция проводится ежегодно, неизменно пользуется популярностью среди пассажиров и создает атмосферу праздника на борту, пояснили в компании. Также во время полета пассажиров «новогодних» рейсов, вылетающих и прилетающих в Москву , будут угощать игристым вином и коллекционным шоколадом .

S7 на новогодних перелетах вместе с горячим питанием предложит пассажирам салат оливье, макаруны и мандарины, согревающий безалкогольный глинтвейн и игристое . Для маленьких пассажиров перевозчик приготовил новогодние леденцы. В авиакомпании уточнили, что Новый год на борту ее самолетов встретят 3 тыс. человек .

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

На девяти рейсах «России», которые будут в воздухе в момент наступления Нового года по времени базового аэропорта, пассажиров поздравят с праздником и предложат 100 мл игристого вина и шоколадную конфету или шоколадку .

В самолетах «Победы» новогоднюю атмосферу будут создавать дед мороз и снегурочка. По традиции с 31 по 2 января лоукостер проводит новогоднюю акцию, в рамках которой клиенты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки могут улететь совершенно бесплатно на любом рейсе перевозчика по России при наличии свободных мест .

«Уральские авиалинии» на новогодних рейсах угостят пассажиров бокалом игристого и сладкими мандаринами из Абхазии . Red Wings предложит взрослым пассажирам игристое вино, а детям — сок. На бортах Azur Air туристов встретят приветственным бокалом шампанского .

Стабильный спрос

Спрос на рейсы по России, которые выпадают на новогоднюю ночь, в сравнении с прошлым годом не изменился, а вот за границу — вырос вдвое , зафиксировали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Самым популярным из направлений в новогоднюю ночь стал перелет из Москвы в Красноярск , рассказал «Известиям» представитель сервиса. Билет на него в среднем стоил 10,2 тыс. рублей. В топ-5 направлений также вошли рейсы из Москва в Омск (10,5 тыс.), Екатеринбург (15 тыс.) и Новосибирск (10,5 тыс.) . Пятерку замыкает перелет из Санкт-Петербурга в Омск (20 тыс.).

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Среди зарубежных направлений самым востребованным оказался перелет из Москвы в Пекин. Средняя стоимость билета в одну сторону составила 58 тыс. рублей . Также многие туристы отправятся из столицы в Гуанчжоу (85 тыс.), из Санкт-Петербурга в Пекин (40 тыс.), из Москвы в Шанхай (80 тыс.) .