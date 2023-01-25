Взлет и снижение: авиаперелеты подорожали максимальными за 14 лет темпами
Стоимость полетов по России в экономклассе увеличилась за 2022 год максимальными за 14 лет темпами, выяснили «Известия». По данным источников в трех крупных агрегаторах, рост составил 8–14%. По информации Росстата, цены поднялись на 11%: в декабре 2021-го средняя стоимость авиабилетов на 1 тыс. км пути составила 5482,2 рубля, а в декабре 2022-го — 6096,9 рубля. В ФАС же, напротив, считают, что цены перелетов за год не выросли. Эксперты объяснили расхождение в данных разными методологиями подсчета у ведомств. При этом на фоне увеличения стоимости снизилось качество услуг, предоставляемых авиакомпаниями, отмечают специалисты.
Рекордный рост
Средняя стоимость авиабилетов на рейсы по России выросла в прошлом году на 8–14% по сравнению с 2021-м, рассказали «Известиям» источники в трех крупных сервисах по бронированию. По данным Росстата, стоимость полета в экономклассе на 1 тыс. км пути повысилась на 11%: в декабре 2021-го он обходился в 5482,2 рубля, а в декабре 2022-го — уже 6096,9.
Это максимальные за последние 14 лет темпы роста средних цен в течение одного года, подсчитали «Известия» на основе данных Федеральной статистической службы. В 2008-м перелеты в экономе за год подорожали на 34%. При этом в августе 2022-го цены почти достигли абсолютного значения — поднялись до 6621 рубля при максимуме в 6892,51 (был зафиксирован в августе 2010 года).
Глава Минтранса Виталий Савельев в конце ноября со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявлял, что цены на авиабилеты в РФ в прошлом году сохранились на уровне 2020–2021 годов и снизились на 6,5% относительно уровня 2019 года.
В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев. В Росстате подтвердили корректность подсчетов «Известий». Там также уточнили, что, согласно индексу потребительских цен (рассчитывается иначе, нежели динамика средних цен), авиаперелеты в 2022 году подорожали на 19,2%, и это тоже самое значительное повышение индекса по этой услуге с 2008-го.
Расхождение в методиках
По данным ФАС, цены на авиабилеты в России в 2022 году, напротив, снизились на 13–16% по сравнению с 2021-м.
— По данным за январь-ноябрь, средневзвешенная стоимость перевозки одного пассажира в 2022 году в салоне экономического класса на внутренних линиях в одном направлении протяженностью 1 тыс. км составила 4700 рублей (в 2021-м — 5600, в 2020-м — 4900), в направлении протяженностью 3 тыс. км — 8700 рублей (в 2021-м — 10000, в 2020-м — 9500), — сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС.
Данные за декабрь 2022 года еще не обработаны, уточнили в ведомстве.
Там пояснили, что служба проводит ежемесячный мониторинг стоимости авиабилетов — также в экономклассе и на рейсах только по России. При этом ФАС рассчитывает средневзвешенные тарифы по каждому маршруту, а не выборочно. В расчет берутся субсидированные тарифы, безбагажные, а также реализованные с различными скидками.
Как пояснил «Известиям» директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Александр Гущин, определение динамики цен на авиабилеты — непростая задача, нужно учитывать много факторов.
— Во-первых, может меняться структура перевозок по маршрутам от дешевых направлений к более дорогим и наоборот. Во-вторых, может сказываться изменение глубины продаж билетов. Разный учет этих и многих других факторов и мог привести к различным результатам у разных ведомств. В условиях ограниченной информационной прозрачности сектора очень сложно оценить, чей расчет ближе к истине, — сообщил эксперт.
По его мнению, наиболее корректную картину может дать оценка динамики выручки авиакомпаний от пассажирских перевозок (и других услуг, которые так или иначе включены в стоимость билета) в расчете на 1 пассажиро-километр. При этом официальная статистика по перевозкам не публикуется Росавиацией с марта прошлого года, а некоторые авиакомпании перестали раскрывать и квартальные отчеты с данными о выручке.
Младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова отметила, что рост цен на билеты за год на 11% соответствует уровню инфляции, то есть в реальном выражении повышение средней цены отсутствует. По данным Росстата, инфляция по итогам 2022 года составила 11,94%.
В пресс-службе «Аэрофлота» «Известиям» сообщили, что средний сложившийся тариф на перевозку экономклассом за 2022 год по внутрироссийской маршрутной сети компании «удержался на уровне всего на 1,3% выше, чем в 2021 году». Этот тариф рассчитывается уже по факту завершения контрольного периода (2022 года) как отношение полученных доходов от авиаперевозки к количеству перевезенных пассажиров и сравнивается с аналогичным показателем за аналогичный период прошлого года.
При этом по отдельным направлениям тарифы на перевозку даже снизились, добавили в компании. Например, на рейсах из Москвы в Санкт-Петербург, Самару, Саратов, Красноярск, Омск и Уфу (на 2–21,4%).
«Известия» направили запросы в другие топ-5 авиакомпаний.
В 2023 году авиабилеты продолжат дорожать, так как предпосылок для смены тренда пока не наблюдается, уточнили «Известиям» отраслевые эксперты.
— По нашим оценкам, маловероятно, что цены будут снижаться, но и стремительного удорожания АКРА не ожидает. Среднее повышение стоимости в 2023 году может быть незначительно больше общего уровня инфляции в экономике, — добавил Александр Гущин.
Среди влияющих на рост цен факторов эксперт перечислил удорожание топлива, рост процентных ставок и сложную ситуацию с флотом у авиакомпаний.
При сохранении внешних условий рост тарифов на авиабилеты в 2023 году может быть менее существенным, чем в 2022-м — на фоне высокой конкуренции на внутреннем рынке и слабой динамики доходов населения, считает Алла Юрова.
Сервис на борту
Несмотря на рост цен, качество услуг на борту самолетов российских авиакомпаний не улучшилось, отмечают эксперты. Главный редактор отраслевого портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин напомнил, что около месяца на борту «Аэрофлота» не работала стриминговая система развлечений. Сейчас она функционирует только в части парка перевозчика, а на рейсах авиакомпаний «Россия» и S7 не действует.
По части бортпитания все негативные изменения произошли еще до 2022 года, добавил эксперт, а замена «одной шипучки на другую», или Coca-Cola на «Байкал», носит имиджевый характер и не считается ухудшением — для кого-то это даже улучшение.
— Сервис лучше не стал, где-то удалось сохранить прежние стандарты, но в большей части произошли сокращение питания или замена на более бюджетные варианты (бутерброды на фитнес-батончик), отказ от вин для бизнес-класса, невозможность пользоваться всеми сервисами в привычном формате из-за перехода на отечественную систему бронирования, — рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.
По словам одного из клиентов «Аэрофлота» — держателя платиновой бонусной карты перевозчика, сейчас у компании не работает так называемый консьерж-сервис (личный ассистент привилегированных пассажиров, который должен быть на связи круглосуточно). По задумке, он должен помогать в оформлении авиабилетов, бронировании мест в отелях и ресторанах в путешествии. Кроме того, ряд клиентов «Аэрофлота» рассказал, что после перехода перевозчика на новую систему бронирования до сих пор не всегда доступна опция выбора места при онлайн-регистрации.
Илья Зотов надеется, что ситуация постепенно выправится, требуется время на отладку всех процессов в работе новых российских IT-продуктов в сфере авиации.
Недавно на снижение качества обслуживания пассажиров обратила внимание и Росавиация. Федеральное агентство направило руководителям авиакомпаний письмо с просьбой следить за культурой речи и поведением пилотов и бортпроводников, писал «Коммерсант». Ведомство стало всё чаще получать жалобы пассажиров о ненадлежащем соблюдении стандартных операционных процедур экипажами самолетов и использовании ненормативной лексики.
«Аэрофлот», конечно, не превратится в лоукостер, заключил Илья Шатилин, но общемировой тренд таков, что и полносервисные авиакомпании ради конкуренции с лоукостерами запускают дешевые тарифы без включенных услуг вроде багажа или питания.