Взлет и снижение: авиаперелеты подорожали максимальными за 14 лет темпами

Стоимость полетов по России в экономклассе увеличилась за 2022 год максимальными за 14 лет темпами , выяснили «Известия». По данным источников в трех крупных агрегаторах, рост составил 8–14%. По информации Росстата, цены поднялись на 11%: в декабре 2021-го средняя стоимость авиабилетов на 1 тыс. км пути составила 5482,2 рубля, а в декабре 2022-го — 6096,9 рубля. В ФАС же, напротив, считают, что цены перелетов за год не выросли. Эксперты объяснили расхождение в данных разными методологиями подсчета у ведомств. При этом на фоне увеличения стоимости снизилось качество услуг, предоставляемых авиакомпаниями, отмечают специалисты.

Рекордный рост

Средняя стоимость авиабилетов на рейсы по России выросла в прошлом году на 8–14% по сравнению с 2021-м , рассказали «Известиям» источники в трех крупных сервисах по бронированию. По данным Росстата, стоимость полета в экономклассе на 1 тыс. км пути повысилась на 11%: в декабре 2021-го он обходился в 5482,2 рубля, а в декабре 2022-го — уже 6096,9 .

Это максимальные за последние 14 лет темпы роста средних цен в течение одного года , подсчитали «Известия» на основе данных Федеральной статистической службы. В 2008-м перелеты в экономе за год подорожали на 34%. При этом в августе 2022-го цены почти достигли абсолютного значения — поднялись до 6621 рубля при максимуме в 6892,51 (был зафиксирован в августе 2010 года).

Взлет и снижение Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Глава Минтранса Виталий Савельев в конце ноября со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявлял, что цены на авиабилеты в РФ в прошлом году сохранились на уровне 2020–2021 годов и снизились на 6,5% относительно уровня 2019 года.

В пресс-службе Минтранса отказались от комментариев. В Росстате подтвердили корректность подсчетов «Известий». Там также уточнили, что, согласно индексу потребительских цен (рассчитывается иначе, нежели динамика средних цен), авиаперелеты в 2022 году подорожали на 19,2%, и это тоже самое значительное повышение индекса по этой услуге с 2008-го .

Справка «Известий» Росстат еженедельно наблюдает за динамикой стоимости авиабилетов для расчета показателя «Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1 тыс. км пути». Этот показатель учитывается при расчете индекса потребительских цен в стране. В мониторинг ведомства попадают только билеты на рейсы по России, уточнили «Известиям» в пресс-службе Росстата. Специалисты отслеживают цены как по интернету, так и приезжая в билетные кассы в аэропортах вылета. В обзор попадают билеты как минимум на три-пять рейсов в день закупки. Среди полетов выбирают те, что пользуются наибольшей популярностью у пассажиров, и тарифы, по которым покупается большинство билетов (как правило, средней ценовой категории). При расчетах не учитываются билеты, продаваемые с индивидуальными скидками.

Расхождение в методиках

По данным ФАС, цены на авиабилеты в России в 2022 году, напротив, снизились на 13–16% по сравнению с 2021-м .

— По данным за январь-ноябрь, средневзвешенная стоимость перевозки одного пассажира в 2022 году в салоне экономического класса на внутренних линиях в одном направлении протяженностью 1 тыс. км составила 4700 рублей (в 2021-м — 5600, в 2020-м — 4900), в направлении протяженностью 3 тыс. км — 8700 рублей (в 2021-м — 10000, в 2020-м — 9500), — сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

Взлет и снижение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Данные за декабрь 2022 года еще не обработаны, уточнили в ведомстве.

Там пояснили, что служба проводит ежемесячный мониторинг стоимости авиабилетов — также в экономклассе и на рейсах только по России. При этом ФАС рассчитывает средневзвешенные тарифы по каждому маршруту, а не выборочно. В расчет берутся субсидированные тарифы, безбагажные, а также реализованные с различными скидками .

Как пояснил «Известиям» директор группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Александр Гущин, определение динамики цен на авиабилеты — непростая задача, нужно учитывать много факторов .

— Во-первых, может меняться структура перевозок по маршрутам от дешевых направлений к более дорогим и наоборот. Во-вторых, может сказываться изменение глубины продаж билетов. Разный учет этих и многих других факторов и мог привести к различным результатам у разных ведомств . В условиях ограниченной информационной прозрачности сектора очень сложно оценить, чей расчет ближе к истине, — сообщил эксперт.

Взлет и снижение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его мнению, наиболее корректную картину может дать оценка динамики выручки авиакомпаний от пассажирских перевозок (и других услуг, которые так или иначе включены в стоимость билета) в расчете на 1 пассажиро-километр. При этом официальная статистика по перевозкам не публикуется Росавиацией с марта прошлого года , а некоторые авиакомпании перестали раскрывать и квартальные отчеты с данными о выручке.

Младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова отметила, что рост цен на билеты за год на 11% соответствует уровню инфляции , то есть в реальном выражении повышение средней цены отсутствует. По данным Росстата, инфляция по итогам 2022 года составила 11,94%.

В пресс-службе «Аэрофлота» «Известиям» сообщили, что средний сложившийся тариф на перевозку экономклассом за 2022 год по внутрироссийской маршрутной сети компании «удержался на уровне всего на 1,3% выше, чем в 2021 году». Этот тариф рассчитывается уже по факту завершения контрольного периода (2022 года) как отношение полученных доходов от авиаперевозки к количеству перевезенных пассажиров и сравнивается с аналогичным показателем за аналогичный период прошлого года.

Взлет и снижение Фото: Getty Images/AndreyPopov

При этом по отдельным направлениям тарифы на перевозку даже снизились, добавили в компании. Например, на рейсах из Москвы в Санкт-Петербург, Самару, Саратов, Красноярск, Омск и Уфу (на 2–21,4%).

«Известия» направили запросы в другие топ-5 авиакомпаний.

В 2023 году авиабилеты продолжат дорожать, так как предпосылок для смены тренда пока не наблюдается , уточнили «Известиям» отраслевые эксперты.

— По нашим оценкам, маловероятно, что цены будут снижаться, но и стремительного удорожания АКРА не ожидает. Среднее повышение стоимости в 2023 году может быть незначительно больше общего уровня инфляции в экономике , — добавил Александр Гущин.

Взлет и снижение Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Среди влияющих на рост цен факторов эксперт перечислил удорожание топлива, рост процентных ставок и сложную ситуацию с флотом у авиакомпаний.

При сохранении внешних условий рост тарифов на авиабилеты в 2023 году может быть менее существенным, чем в 2022-м — на фоне высокой конкуренции на внутреннем рынке и слабой динамики доходов населения, считает Алла Юрова.

Сервис на борту

Несмотря на рост цен, качество услуг на борту самолетов российских авиакомпаний не улучшилось , отмечают эксперты. Главный редактор отраслевого портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин напомнил, что около месяца на борту «Аэрофлота» не работала стриминговая система развлечений. Сейчас она функционирует только в части парка перевозчика, а на рейсах авиакомпаний «Россия» и S7 не действует.

По части бортпитания все негативные изменения произошли еще до 2022 года , добавил эксперт, а замена «одной шипучки на другую», или Coca-Cola на «Байкал», носит имиджевый характер и не считается ухудшением — для кого-то это даже улучшение.

— Сервис лучше не стал, где-то удалось сохранить прежние стандарты, но в большей части произошли сокращение питания или замена на более бюджетные варианты (бутерброды на фитнес-батончик), отказ от вин для бизнес-класса, невозможность пользоваться всеми сервисами в привычном формате из-за перехода на отечественную систему бронирования, — рассказал глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.

Взлет и снижение Фото: Getty Images/FluxFactory

По словам одного из клиентов «Аэрофлота» — держателя платиновой бонусной карты перевозчика, сейчас у компании не работает так называемый консьерж-сервис (личный ассистент привилегированных пассажиров, который должен быть на связи круглосуточно). По задумке, он должен помогать в оформлении авиабилетов, бронировании мест в отелях и ресторанах в путешествии. Кроме того, ряд клиентов «Аэрофлота» рассказал, что после перехода перевозчика на новую систему бронирования до сих пор не всегда доступна опция выбора места при онлайн-регистрации.

Илья Зотов надеется, что ситуация постепенно выправится, требуется время на отладку всех процессов в работе новых российских IT-продуктов в сфере авиации.

Недавно на снижение качества обслуживания пассажиров обратила внимание и Росавиация . Федеральное агентство направило руководителям авиакомпаний письмо с просьбой следить за культурой речи и поведением пилотов и бортпроводников, писал «Коммерсант». Ведомство стало всё чаще получать жалобы пассажиров о ненадлежащем соблюдении стандартных операционных процедур экипажами самолетов и использовании ненормативной лексики .