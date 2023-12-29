Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ликвидировали над Курской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России в пятницу, 29 декабря.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сказано в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее, 28 декабря, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о перехвате двух украинских беспилотников над Республикой Крым. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого, 27 декабря, силы ПВО сбили БПЛА в небе над Ростовской областью. По словам губернатора Василия Голубева, информации о пострадавших и разрушениях не было.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.