Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

В ночь на 27 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, последствия попытки атаки на земле устанавливаются. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее, 22 декабря, Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над территорией Московской области. Как отмечается, попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена около 14:40 мск.

Ранее в этот же день средства противовоздушной обороны России перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Калужской области. Попытки атаки ВСУ были пресечены в 13:50 и 14:00.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.