ПВО РФ уничтожила украинский беспилотник в Московской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала украинский беспилотник над территорией Московской области. Об этом 22 декабря сообщило Минобороны РФ.

Как отмечается, попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена около 14:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский БпЛА уничтожен над территорией Московской области», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

О ликвидации украинского беспилотника сообщил в своем Telegram-канале и мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, аппарат летел на российскую столицу.

«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — отметил столичный градоначальник.

Ранее в этот же день средства противовоздушной обороны России перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Калужской области. Попытка атаки ВСУ была пресечена в 13:50 и 14:00.

И еще один БПЛА самолетного типа был уничтожен около 14:00 над Брянской областью.

Также в пятницу сообщалось о сбитом средствами противовоздушной обороны БПЛА украинской армии над территорией Курской области. Беспилотник был ликвидирован в четверг, 21 декабря, примерно в 23:30, отметили в Минобороны.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.