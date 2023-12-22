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Российские средства ПВО перехватили два БПЛА над Калужской областью

Минобороны: ПВО РФ перехватили четыре БПЛА над Калужской областью
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Калужской области. Об этом 22 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, попытка атаки киевского режима была пресечена в 13:50.

«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА перехвачены над территорией Калужской области», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Позже, в 14:00, над регионом были перехвачены еще два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

Кроме того, еще один украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен ПВО также около 14:00 над Брянской областью, добавили в ведомстве.

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Ранее в этот день также сообщалось о сбитом средствами противовоздушной обороны БПЛА украинской армии над территорией Курской области. В Минобороны РФ отметили, что службы ликвидировали беспилотник в четверг, 21 декабря, примерно в 23:30.

До этого силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Калужской области 19 декабря, сообщали в Минобороны России. В этот же день три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты и над территорией Брянской области.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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