Российские средства ПВО перехватили два БПЛА над Калужской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Калужской области. Об этом 22 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, попытка атаки киевского режима была пресечена в 13:50.

«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА перехвачены над территорией Калужской области», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Позже, в 14:00, над регионом были перехвачены еще два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

Кроме того, еще один украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен ПВО также около 14:00 над Брянской областью, добавили в ведомстве.

Ранее в этот день также сообщалось о сбитом средствами противовоздушной обороны БПЛА украинской армии над территорией Курской области. В Минобороны РФ отметили, что службы ликвидировали беспилотник в четверг, 21 декабря, примерно в 23:30.

До этого силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Калужской области 19 декабря, сообщали в Минобороны России. В этот же день три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты и над территорией Брянской области.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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