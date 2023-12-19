ПВО сбила третий за утро украинский беспилотник над Брянской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили третий за утро беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, сообщили во вторник, 19 декабря в Минобороны РФ.
«В 10:20 пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа», — указали в ведомстве.
Предыдущие два беспилотника были сбиты над регионом в 09:20 и около 10:00.
До этого, 17 декабря, Минобороны сообщало об уничтожении и перехвате российскими средствами ПВО 33 украинских БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
Двумя днями ранее военное ведомство сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО украинских беспилотников над территорией Курской области. Всего было сбито четыре аппарата. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.