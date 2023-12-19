Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Калужской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в 11:10 уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Калужской области, сообщили во вторник, 19 декабря, в Минобороны России.

«Сегодня в 11:10 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

В этот же день три беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты над территорией Брянской области.

Ранее, 17 декабря, Минобороны сообщало об уничтожении и перехвате российскими средствами ПВО 33 украинских БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.