Средства ПВО за ночь сбили 33 беспилотника в трех регионах РФ

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне сообщалось, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по объектам в Дмитриевском и Железногорском районам Курской области. При этом в Железногорском районе украинские беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината.

Ранее, 15 декабря, Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО около 17:30 двух украинских беспилотников над территорией Курской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Позднее губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что было сбито четыре беспилотника.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.