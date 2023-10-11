Глушительный прорыв: новые системы РЭБ будут подавлять радары ПВО и дроны

Арсенал российской армии пополнят вертолеты, оснащенные принципиально новыми комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Новинка уже проходит испытания и ее поставки в войска ожидаются в ближайшее время, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Тактико-технические характеристики вертолета РЭБ пока не разглашаются. Известно, что новая глушилка способна подавлять системы ПВО, линии связи, а также бороться с беспилотниками. Эксперты отмечают, что появление таких средств РЭБ позволит делать для наших самолетов и вертолетов коридоры безопасности над линией боевого соприкосновения. А это, в частности, поможет высаживать десанты в тылу противника.

Летающая глушилка

В ближайшее время авиационный парк ВКС России пополнится принципиально новым комплексом радиоэлектронной борьбы, установленным на вертолете, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Новинка уже проходит испытания, в том числе и в условиях боевых действий. Комплекс показал себя с самой лучшей стороны.

По словам собеседников издания, он способен эффективно бороться с системами ПВО, подавлять системы связи и управления, а также работать против беспилотных летательных аппаратов. Правда, точные тактико-технические характеристики новинки пока не разглашаются.

Россия — одна из ведущих стран, занимающихся разработкой РЭБ, а наши электронщики считаются высококлассными специалистами, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Сотрудники оптико-механического завода в цехе по установке станции активных помех «Рычаг-АВ» на борту вертолета Ми-8 МТВ-5-1 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— B России работы над средствами РЭБ на платформе вертолетов начались в 1990-е годы, — рассказал он. — Сейчас известно о теме «Рычаг». Она шла успешно с учетом развития электроники и уменьшения ее габаритов. Примерно к 2015 году нам удалось создать образец комплекса РЭБ «Рычаг», который может размещаться в вертолете. Платформой были выбраны машины класса Ми-8/Ми-17. Носитель нового комплекса РЭБ получил название Ми-8МТПР-1. Он должен защищать наши летательные аппараты от работы радаров зенитных систем противника. Первую боевую обкатку эти РЭБ прошли в Сирии. Также считается, что они повлияли на снижение эффективности американских крылатых ракет, которыми наносили массированный удар в 2017 году по сирийской авиабазе и другим объектам.

Эксперт отметил, что комплекс РЭБ «Рычаг» на слуху, но в этом случае речь должна идти о более совершенной машине.

— Скорее всего, это более современная реинкарнации «Рычага», — уточнил он. — Все-таки с момента разработки и принятия на вооружение нашей армией этого комплекса прошло восемь лет.

По словам Дмитрия Корнева, РЭБ «Рычаг» работает достаточно просто. Он ловит сигнал радара противника, анализирует его и формирует помехи, которые должны затруднить работу РЛС. «Рычаг» одновременно может обнаруживать восемь источников сигнала и подавить их. В результате его работы радар противника слепнет: не видит самолеты, вертолеты, ракеты, БПЛА и другие воздушные цели.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Точных данных нет, но, судя по всему, такой комплекс РЭБ может ослепить противника в радиусе десятков километров, — резюмировал эксперт.

Подобные комплексы РЭБ нужны нашей армии , рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— В ходе боевых действий они могли бы обеспечить нашей авиации безопасные коридоры над линией боевого соприкосновения, — отметил он. — Это позволило бы безопасно работать нашим самолетам и вертолетам: наносить удары, высаживать десанты наподобие гостомельского.

Большое семейство

Действиям систем радиоэлектронной борьбы в последние годы уделялось много внимания. Специалисты РЭБ на военных учениях вскрывали каналы связи, вмешивались в их работу, ставили помехи. Кроме того, они прикрывали российские боевые информационные сети от воздействия условного противника.

В последние годы войска радиоэлектронной борьбы регулярно получали инновационные системы вооружений. У каждой из них свой принцип работы. Например, мобильный автоматизированный комплекс «Мурманск-БН» способен подавлять военную радиосвязь в радиусе сотен километров, а при благоприятных погодных условиях и на большей дистанции.

Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» Фото: РИА Новости/Павел Львов

Система может нарушить работу командных пунктов, расположенных в глубоком тылу противника, дезорганизовать управление войсками, нарушить работу морских сил и авиации.

«Дивноморье» подавляет РЛС и другие бортовые радиоэлектронные приборы самолетов, вертолетов и беспилотников. Такие свойства используются в борьбе с ракетами, имеющими РЛС-наведение, — комплекс может поставить им помехи. При необходимости он эффективно воздействует на спутники, что, например, лишает ракеты целеуказания.

Он способен «зонтиком» помех закрыть от радиолокационного обнаружения объекты на участке в несколько сотен километров.

Автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» предназначена для обнаружения, пеленгования и радиоподавления станций спутниковой и сотовой связи, а также систем спутниковой навигации в радиусе 20–30 км.

Военнослужащие у станции постановки помех «Житель» Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В комплекс «Леер-3» входят три беспилотника «Орлан-10», которые используются для подавления сотовой GSM-связи. Радиус действия такого комплекса составляет около 120 км.