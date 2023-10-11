 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ увидел двойные стандарты ООН по вопросу борьбы с терроризмом в САР
Мир
Число погибших при ударах по сектору Газа увеличилось до 900 человек
Мир
Армия Израиля сообщила о прибытии в страну первого самолета США с боеприпасами
Мир
Зеленский выразил опасения из-за ослабления внимания Запада к Украине
Мир
Госдеп США заявил о возможной осведомленности Ирана о готовящейся операции ХАМАС
Мир
В Израиле заявили об обстреле со стороны Сирии
Мир
Байден заявил о намерении запросить у конгресса экстренную помощь для Израиля
Мир
Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке более чем тревожной
Мир
Американские СМИ назвали войну в Израиле катастрофой для Байдена
Мир
Пашинян отметил готовность ЕС и США помочь беженцам Нагорного Карабаха
Мир
Краснов провел встречу с главой федеральной антикоррупционной комиссии Ирака
Мир
Байден заявил о готовности перебросить на Ближний Восток дополнительные силы
Мир
Армия Израиля сообщила о ликвидации трех террористов в районе Ашкелона
Происшествия
Склад со стройматериалами загорелся в Подмосковье на площади 670 кв. м
/

Глушительный прорыв: новые системы РЭБ будут подавлять радары ПВО и дроны

Это позволит делать коридоры безопасности для авиации над линией боевого соприкосновения
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арсенал российской армии пополнят вертолеты, оснащенные принципиально новыми комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Новинка уже проходит испытания и ее поставки в войска ожидаются в ближайшее время, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Тактико-технические характеристики вертолета РЭБ пока не разглашаются. Известно, что новая глушилка способна подавлять системы ПВО, линии связи, а также бороться с беспилотниками. Эксперты отмечают, что появление таких средств РЭБ позволит делать для наших самолетов и вертолетов коридоры безопасности над линией боевого соприкосновения. А это, в частности, поможет высаживать десанты в тылу противника.

Летающая глушилка

В ближайшее время авиационный парк ВКС России пополнится принципиально новым комплексом радиоэлектронной борьбы, установленным на вертолете, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Новинка уже проходит испытания, в том числе и в условиях боевых действий. Комплекс показал себя с самой лучшей стороны.

По словам собеседников издания, он способен эффективно бороться с системами ПВО, подавлять системы связи и управления, а также работать против беспилотных летательных аппаратов. Правда, точные тактико-технические характеристики новинки пока не разглашаются.

Россия — одна из ведущих стран, занимающихся разработкой РЭБ, а наши электронщики считаются высококлассными специалистами, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Сотрудники оптико-механического завода в цехе по установке станции активных помех «Рычаг-АВ» на борту вертолета Ми-8 МТВ-5-1

Сотрудники оптико-механического завода в цехе по установке станции активных помех «Рычаг-АВ» на борту вертолета Ми-8 МТВ-5-1

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— B России работы над средствами РЭБ на платформе вертолетов начались в 1990-е годы, — рассказал он. — Сейчас известно о теме «Рычаг». Она шла успешно с учетом развития электроники и уменьшения ее габаритов. Примерно к 2015 году нам удалось создать образец комплекса РЭБ «Рычаг», который может размещаться в вертолете. Платформой были выбраны машины класса Ми-8/Ми-17. Носитель нового комплекса РЭБ получил название Ми-8МТПР-1. Он должен защищать наши летательные аппараты от работы радаров зенитных систем противника. Первую боевую обкатку эти РЭБ прошли в Сирии. Также считается, что они повлияли на снижение эффективности американских крылатых ракет, которыми наносили массированный удар в 2017 году по сирийской авиабазе и другим объектам.

Эксперт отметил, что комплекс РЭБ «Рычаг» на слуху, но в этом случае речь должна идти о более совершенной машине.

В зоне ожидания: российские ВКС получили «патрульные ракеты»
Новейшие средства поражения способны подолгу находиться в воздухе и по команде уничтожать заданные цели

— Скорее всего, это более современная реинкарнации «Рычага», — уточнил он. — Все-таки с момента разработки и принятия на вооружение нашей армией этого комплекса прошло восемь лет.

По словам Дмитрия Корнева, РЭБ «Рычаг» работает достаточно просто. Он ловит сигнал радара противника, анализирует его и формирует помехи, которые должны затруднить работу РЛС. «Рычаг» одновременно может обнаруживать восемь источников сигнала и подавить их. В результате его работы радар противника слепнет: не видит самолеты, вертолеты, ракеты, БПЛА и другие воздушные цели.

Вертолет Ми-8
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Точных данных нет, но, судя по всему, такой комплекс РЭБ может ослепить противника в радиусе десятков километров, — резюмировал эксперт.

Подобные комплексы РЭБ нужны нашей армии, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— В ходе боевых действий они могли бы обеспечить нашей авиации безопасные коридоры над линией боевого соприкосновения, — отметил он. — Это позволило бы безопасно работать нашим самолетам и вертолетам: наносить удары, высаживать десанты наподобие гостомельского.

В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
И какая роль отведена им в специальной военной операции

Большое семейство

Действиям систем радиоэлектронной борьбы в последние годы уделялось много внимания. Специалисты РЭБ на военных учениях вскрывали каналы связи, вмешивались в их работу, ставили помехи. Кроме того, они прикрывали российские боевые информационные сети от воздействия условного противника.

В последние годы войска радиоэлектронной борьбы регулярно получали инновационные системы вооружений. У каждой из них свой принцип работы. Например, мобильный автоматизированный комплекс «Мурманск-БН» способен подавлять военную радиосвязь в радиусе сотен километров, а при благоприятных погодных условиях и на большей дистанции.

Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН"

Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН»

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Система может нарушить работу командных пунктов, расположенных в глубоком тылу противника, дезорганизовать управление войсками, нарушить работу морских сил и авиации.

«Дивноморье» подавляет РЛС и другие бортовые радиоэлектронные приборы самолетов, вертолетов и беспилотников. Такие свойства используются в борьбе с ракетами, имеющими РЛС-наведение, — комплекс может поставить им помехи. При необходимости он эффективно воздействует на спутники, что, например, лишает ракеты целеуказания.

Полетный рубеж: новая армия ВВС и ПВО прикроет западные границы России
Ее развернут в Московском или Ленинградском военном округе

Он способен «зонтиком» помех закрыть от радиолокационного обнаружения объекты на участке в несколько сотен километров.

Автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» предназначена для обнаружения, пеленгования и радиоподавления станций спутниковой и сотовой связи, а также систем спутниковой навигации в радиусе 20–30 км.

Военнослужащие у станции постановки помех «Житель»

Военнослужащие у станции постановки помех «Житель»

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В комплекс «Леер-3» входят три беспилотника «Орлан-10», которые используются для подавления сотовой GSM-связи. Радиус действия такого комплекса составляет около 120 км.

Полный залп: какие минометы и гаубицы усилят российские войска
Артиллерии ВС РФ серьезно увеличат огневую мощь и боевые возможности

Ранее «Известия» писали, что в 2025 году вооруженные силы получат новые комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-109 «Былина». Эта система с элементами искусственного интеллекта объединяет средства РЭБ в единый контур, анализирует обстановку в районе боевых действий и самостоятельно решает, как организовать подавление целей. «Былину» впервые испытали в ходе учений «Запад-2017». Там комплексы РЭБ были задействованы в целях дезорганизации системы управления условного противника.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир