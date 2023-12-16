Беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи в Курской области
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по объектам в Дмитриевском и Железногорском районам Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале в субботу, 16 декабря.
«В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция», — написал он.
Старовойт также сообщил, что в настоящее время совершается подомовой обход. На месте присутствует глава района.
При этом в Железногорском районе украинские беспилотники повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината. Губернатор подчеркнул, что аварийные бригады уже выехали, работа над устранением последствий начата.
Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Ранее, 15 декабря, Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО около 17:30 двух украинских беспилотников над территорией Курской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Позднее губернатор региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что было сбито четыре беспилотника.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.