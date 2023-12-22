Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
ЦАХАЛ заявила об уничтожении свыше 2 тыс. военных ХАМАС после 1 декабря
Мир
США могут представить РФ новое предложение по обмену заключенными
Общество
Матвиенко пообещала исполнить две детские мечты в рамках «Елки желаний»
Мир
NYT сообщила о переговорах США об использовании активов РФ для Украины
Происшествия
Макеевка и Ясиноватая в ДНР остались без газа из-за обстрела ВСУ
Мир
В США предрекли противостояние России и НАТО после поражения Украины
Мир
Инженеры Армии Израиля уничтожили сеть подземных туннелей ХАМАС
Мир
Спикер палаты призвал Байдена вмешаться в решение кризиса на южной границе
Политика
МИД назвал высказывания Прилепина об Узбекистане не отражающими позицию РФ
Мир
Орбан заявил о нежелании Венгрии иметь общую границу с Россией
Мир
Премьер Чехии не увидел связи с терроризмом в стрельбе в Праге
Мир
Белый дом не пояснил возможность отправки вооружений Киеву из своих запасов
Экономика
По Севморпути перевезли рекордные 35 млн т грузов за год
Общество
Москвичам пообещали легкий снег в новогоднюю ночь

Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над территорией Курской области

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии над территорией Курской области. Об этом 22 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что службы ликвидировали беспилотник в четверг, 21 декабря, примерно в 23:30.

«Около 23:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

Были готовы: Россия и Украина обменялись ударами дронов
Подразделения нашей ПВО разгадали планы ВФУ и перехватили практически все воздушные цели

До этого, 21 декабря, в военном ведомстве сообщали о сбитом украинском беспилотнике. Уточнялось, что попытка атаки БПЛА самолетного типа была пресечена около 22:00.

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средствами ПВО был сбит украинский беспилотник над территорией Суражского района. Пострадавших и разрушений нет.

19 декабря три беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Брянской области и один — над Калужской. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА. Сообщалось, что в месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023