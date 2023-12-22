Средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над территорией Курской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии над территорией Курской области. Об этом 22 декабря сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что службы ликвидировали беспилотник в четверг, 21 декабря, примерно в 23:30.
«Около 23:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.
До этого, 21 декабря, в военном ведомстве сообщали о сбитом украинском беспилотнике. Уточнялось, что попытка атаки БПЛА самолетного типа была пресечена около 22:00.
Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средствами ПВО был сбит украинский беспилотник над территорией Суражского района. Пострадавших и разрушений нет.
19 декабря три беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Брянской области и один — над Калужской. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА. Сообщалось, что в месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.