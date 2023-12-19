Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 декабря, сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе беспилотном летательном аппарате (БПЛА).
«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — указал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Ранее этим днем три беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты над территорией Брянской области. Кроме того, также во вторник беспилотный летательный аппарат российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Калужской областью.
До этого, 17 декабря, Минобороны сообщало об уничтожении и перехвате российскими средствами ПВО 33 украинских БПЛА над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.