Богомаз заявил об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью. Об этом 21 декабря написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, БПЛА (беспилотный летательный аппарат) сбит над Суражским районом. Пострадавших и разрушений нет.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Губернатор также поблагодарил за работу войска противовоздушной обороны.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал глава региона.

Ранее, 20 декабря, российская система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду. Уточнялось, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

19 декабря три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над территорией Брянской области и один — над Калужской. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА. Сообщалось, что в месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.