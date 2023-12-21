Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Минобороны РФ 21 декабря сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.
Отмечается, что попытка атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена около 22:00.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средствами ПВО был сбит украинский беспилотник над территорией Суражского района. Пострадавших и разрушений нет.
19 декабря три беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Брянской области и один — над Калужской. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА. Сообщалось, что в месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.