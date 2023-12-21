Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
ЦАХАЛ заявила об уничтожении свыше 2 тыс. военных ХАМАС после 1 декабря
Мир
США могут представить РФ новое предложение по обмену заключенными
Общество
Матвиенко пообещала исполнить две детские мечты в рамках «Елки желаний»
Мир
NYT сообщила о переговорах США об использовании активов РФ для Украины
Происшествия
Макеевка и Ясиноватая в ДНР остались без газа из-за обстрела ВСУ
Мир
В США предрекли противостояние России и НАТО после поражения Украины
Мир
Инженеры Армии Израиля уничтожили сеть подземных туннелей ХАМАС
Мир
Спикер палаты призвал Байдена вмешаться в решение кризиса на южной границе
Политика
МИД назвал высказывания Прилепина об Узбекистане не отражающими позицию РФ
Мир
Орбан заявил о нежелании Венгрии иметь общую границу с Россией
Мир
Премьер Чехии не увидел связи с терроризмом в стрельбе в Праге
Мир
Белый дом не пояснил возможность отправки вооружений Киеву из своих запасов
Экономика
По Севморпути перевезли рекордные 35 млн т грузов за год
Общество
Москвичам пообещали легкий снег в новогоднюю ночь

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ 21 декабря сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.

Отмечается, что попытка атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена около 22:00.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Были готовы: Россия и Украина обменялись ударами дронов
Подразделения нашей ПВО разгадали планы ВФУ и перехватили практически все воздушные цели

Ранее в этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средствами ПВО был сбит украинский беспилотник над территорией Суражского района. Пострадавших и разрушений нет.

19 декабря три беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Брянской области и один — над Калужской. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА. Сообщалось, что в месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023