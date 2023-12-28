В Минобороны заявили об уничтожении двух беспилотников над Крымом
За ночь над территорией Республики Крым средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.
Информации о разрушениях или пострадавших нет.
Ранее в этот день в Севастополе система ПВО сбила над морем беспилотник, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Никаких повреждений инфраструктуры не было зафиксировано.
До этого, 27 декабря, силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Ростовской областью. По словам губернатора Василия Голубева, информации о пострадавших и разрушениях не было.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.