В Севастополе силы ПВО уничтожили беспилотник над морем

В Севастополе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над морем, по предварительной информации, беспилотный летательный аппарат. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки», — говорится в сообщении главы города в Telegram.

Ранее, 27 декабря, силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Ростовской областью. По словам губернатора Василия Голубева, информации о пострадавших и разрушениях не было.

22 декабря средства противовоздушной обороны России перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Калужской области. Попытки атаки ВСУ были пресечены в 13:50 и 14:00.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.