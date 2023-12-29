В Краснодарском крае в ДТП с микроавтобусом погиб один человек

В Красноярском крае фургон столкнулся с микроавтобусом. В ДТП один человек погиб и четверо пострадали. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Ермаковского района.

«29 декабря поступило сообщение о ДТП на 542-м км автодороги Р-257 «Енисей». <…> В результате ДТП пять человек пострадали, один из них погиб», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В службе добавили, что водитель фургона Peugeot Boxer выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

Ранее, 27 декабря, в Москве на Новочеркасском бульваре водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.