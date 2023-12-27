Женщина-пешеход погибла в ДТП на юго-востоке Москвы

В Москве на Новочеркасском бульваре водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Об этом 27 декабря сообщили в Госавтоинспекции столицы.

«В результате наезда женщина-пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью», — указано в Telegram-канале ведомства.



Отмечается, что трагедия произошла в районе дома 20, к. 1. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, вечером 24 декабря, водитель сбил пешехода у одного из торговых центров на Ленинградском шоссе в Москве. Было установлено, что ДТП допустил водитель Lamborghini. Мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте, скончался от полученных травм.