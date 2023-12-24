В Москве водитель сбил пешехода у торгового центра

Водитель сбил пешехода у одного из торговых центров на Ленинградском шоссе в Москве вечером в воскресенье, 24 декабря. Об этом сообщает источник «Известий».

Подробности ДТП в настоящее время уточняются. В каком состоянии пешеход, пока не известно.

На место выехали оперативные службы.

21 декабря в Мытищах столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них вылетел на автобусную остановку и сбил пешеходов. Пострадал один из водителей, а также два пешехода 21 и 17 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.