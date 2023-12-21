Двое взрослых и подросток пострадали в ДТП с наездом на пешеходов в Мытищах

В Мытищах столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них вылетел на автобусную остановку и сбил пешеходов. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 16:00 на Новомытищинском проспекте.

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил столкновение с двумя стоящими перед светофором транспортными средствами, одно из которых совершило наезд на двух пешеходов, находящихся на остановке общественного транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве сообщили, что пострадал один из водителей, а также два пешехода 21 и 17 лет.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось о гибели одного человека в результате столкновения двух легковых автомобилей с грузовиком на дороге в Алтайском крае. Еще трое пострадали, они были доставлены в больницу. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Volvo при выезде с обочины на проезжую часть не предоставил преимущество грузовику «КамАЗ». После столкновения грузовик врезался во встречную машину Honda Stepwgn Spada. Пассажир Honda скончался на месте, водитель и два пассажира госпитализированы.