Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Алтайском крае
Два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком на дороге в Алтайском крае. Один человек погиб, еще трое доставлены в больницу.
Авария произошла на территории Зонального района. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Volvo при выезде с обочины на проезжую часть не предоставил преимущество грузовику «КамАЗ». После столкновения грузовик врезался во встречную машину Honda Stepwgn Spada. Об этом сообщает altapress.ru.
Пассажир Honda скончался на месте, водитель и два пассажира госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.
В Твери крупное ДТП произошло на Петербургском шоссе. В результате столкновения пяти автомобилей пострадал один человек.